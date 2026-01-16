AA filmon nga ajri civilët që arritën të largohen nga qyteti sirian Deir Hafir, i pushtuar nga YPG/SDF

Pavarësisht pengesave të krijuara nga organizata terroriste YPG/SDF në Siri, qindra familje arritën të largoheshin nga Deir Hafir nëpërmjet shtigjeve të këmbësorëve dhe arave, raporton Anadolu.
Civilët që arritën në pikat e sigurta nën kontrollin e qeverisë u pritën nga ekipet e ushtrisë siriane dhe Mbrojtjes Civile. Ekipet regjistruan personat që mbërritën dhe ofruan ndihmë humanitare.
Ekipi i AA-së filmoi nga ajri civilët dhe automjetet e tyre që mbërritën në zonat e sigurta. U vërejt se shumica e atyre që mbërritën janë gra dhe fëmijë.
Zyrtarët e Mbrojtjes Civile deklaruan për AA-në se qindra familje janë larguar dje dhe sot nga zona.
Qeveria siriane njoftoi se korridori humanitar do të hapet përsëri sot midis orës 09:00 dhe 17:00, duke zgjatur orarin e tij të funksionimit.