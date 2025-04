Abbas dhe Macron kërkojnë armëpushim urgjent në Gaza dhe mbështesin zgjidhjen me dy shtete

Presidenti palestinez Mahmoud Abbas zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron, ku theksoi nevojën urgjente për një armëpushim dhe për dërgimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Gaza.

Sipas agjencisë Wafa, të dy liderët diskutuan edhe marrjen e përgjegjësisë së plotë nga Autoriteti Palestinez në Rripin e Gazës, përfshirë aspektet e sigurisë.

Abbas dhe Macron theksuan rëndësinë e avancimit të zgjidhjes me dy shtete, në përputhje me legjitimitetin ndërkombëtar, dhe përgatitjet për konferencën ndërkombëtare të paqes që do të mbahet në qershor.

Presidenti palestinez falënderoi Francën për qëndrimin e saj kundër zhvendosjes së detyruar, për thirrjen për armëpushim të menjëhershëm, si dhe për mbështetjen e palëkundur ndaj të drejtës së popullit palestinez për të qëndruar në tokën e vet.

Abbas përsëriti refuzimin e çdo plani apo skeme që synon zhvendosjen e palestinezëve, qoftë në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar apo në Jerusalemin Lindor.