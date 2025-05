Abdixhiku: Ngërçi politik vazhdon, VV-ja s’e ka brengë e as urgjencë zgjidhjen e çështjes

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku pas takimit me presidenten, Vjosa Osmani ka deklaruar se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërçin politik.

Sipas Abdixhikut partitë politike kanë qëndruar kryesisht në pozicionet e tyre paraprake dhe nuk ka pasur as iniciativë për zhbllokim të gjendjes.

Abdixhiku ka shtuar se me aq sa ka parë në takim Lëvizja Vetëvendosje nuk ka as brengë dhe as urgjencë për ta ndryshuar situatën.

“Sot patëm një takim me Osmanin pas së cilit takim partitë kryesisht qëndruan në pozicionet e tyre paraprake që nënkupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërcin politik e nuk ka as iniciativ që do ta zhbllokoj këtë gjendje dhe është për keqardhje sepse gjendja e tanishme 16 herë përsëritje një muaj vonesë dhe më së paku iniciativë nga partia e parë që i ka 48 deputetë nënkupton se nuk ka as brengë e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë”, ka thënë Abdixhiku.