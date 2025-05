Abdixhiku: Propozimi për qeveri tranzicionale mbetet, por LDK-ja nga sot merret me zgjedhjet lokale

Lidhja Demokratike e Kosovës po insiston në propozimin për krijimin e një qeverie tranzicioni me të gjitha partitë shqiptare.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se propozimi ende është i vlefshëm.

“Kohë për të humbur më nuk kemi. Zgjidhje dhamë; zgjidhja jonë aty mbetet – kurdo që janë të gatshëm të tjerët”, ka shkruar ai në Facebook.

Abdixhiku ka thënë se LDK-ja krahas konstituimit të institucioneve, do të merret me zgjedhjet lokale qysh tash. Ai ka shtuar se nga sot do të nisin konsultimet e brendshme për kandidatët për kryetarë komunash e këshilltarë lokalë.

“Deri atëherë, përtej gjithë bllokadës që na shërbehet pa vizion, përtej mbledhive repetitive 48 orëshe pa ndonjë qëllim, LDK do të merret me proceset e veta përpara, aty ku s’mund të na kurthojnë. Do të merret me Zgjedhjet Lokale. Prandaj, sot kam thirrur në takim të gjithë kryetarët e degëve të LDK-së, për të nisur procesin konsultativ e përgatitor mbi Zgjedhjet Lokale 2025 që do të mbahen këtë vjeshtë”, ka thënë tutje.