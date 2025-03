“Administrata Trump mund të heqë dorë nga roli komandues i NATO-s i mbajtur nga SHBA-ja”

Pentagoni po planifikon një ristrukturim të madh të komandave ushtarake amerikane, përfshirë ndoshta tërheqjen e SHBA-së nga pozicioni i saj si Komandant Suprem Aleat i NATO-s në Evropë (SACEUR), transmeton Anadolu.

Ky është një pozicion që liderët ushtarakë të Amerikës e kanë mbajtur për gati 75 vjet që nga themelimi i saj në 1950, në krye me gjeneralin Dwight D. Eisenhower, i cili më vonë u bë president.

Gjenerali aktual i ngarkuar, i cili gjithashtu drejton Komandën Evropiane të SHBA-së, ka mbikëqyrur mbështetjen për Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Afati kohor i riorganizimit është i paqartë dhe Kongresi mund të ndikojë në proces, duke bllokuar potencialisht pjesë të planit përmes vendimeve të financimit, tha NBC News.

Heqja dorë nga roli SACEUR do të ishte një ndryshim simbolik i rëndësishëm, duke ndryshuar dinamikën e fuqisë brenda NATO-s, aleancës që ka formësuar sigurinë dhe paqen evropiane që nga Lufta e Dytë Botërore.

Admirali në pension James Stavridis, i cili shërbeu si SACEUR dhe kreu i Komandës Evropiane nga viti 2009 deri në 2013, ka thënë: “Tërheqja e SHBA-së nga roli i komandantit suprem aleat të NATO-s do të shihej në Evropë si një sinjal domethënës i largimit nga aleanca”, raportoi NBC.

Ristrukturimi nga administrata Trump vjen pas shkurtimeve të shpenzimeve federale dhe personelit, me presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe Sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth që kanë theksuar rëndësinë që aleatët evropianë të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre.

Nëse SHBA-ja heq dorë nga kontrolli i SACEUR-it, vendet e tjera të NATO-s ka të ngjarë të duhet të vendosin mes tyre se cili komb do të propozojë komandantin e ri. Afati kohor për ndryshimin e mundshëm të SACEUR-it mbetet i paqartë. Gjenerali i ushtrisë Chris Cavoli, SACEUR-i aktual, po shërben një mandat trevjeçar që do të përfundojë këtë verë.

Sipas dy zyrtarëve të mbrojtjes të njohur me diskutimet, plani që po shqyrtohet mund të çojë në konsolidimin e pesë nga 11 komandat luftarake të ushtrisë, raportoi NBC. Gjatë mandatit të tij të parë në detyrë, në 2017-2021, Trump u kërkoi liderëve evropianë të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes dhe ai e përsëriti këtë thirrje pas zgjedhjes së tij për një mandat të dytë në vitin 2024.

Pozicioni i Trumpit i lidhur më fort me Rusinë dhe shfaqjet e skepticizmit dhe madje edhe armiqësisë ndaj Ukrainës, së bashku me përbuzjen ndaj aleatëve të NATO-s dhe propozimet e përfolura për të lënë aleancën, i kanë lënë vendet tradicionalisht mike evropiane të pyesin për të ardhmen e lidhjeve me SHBA-në.