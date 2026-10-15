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Admirali NATO-s, komandanti i KFOR-it dhe drejtori i PK-së vëzhguan një patrullim të përbashkët në veri

Komandanti i JFC Naples, Admirali George M.Wikoff, dhe Komandanti i KFOR-it, Gjeneralmajor Roberto Vergori, vizituan sot veriun e Kosovës.

Në praninë e tyre ishte dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmen Hoxha.

Sipas njoftimit të KFOR-it, ata vëzhguan pjesëtarët e KFOR-it dhe të Policisë së Kosovës duke zhvilluar një patrullim të përbashkët përgjatë Vijës Administrative Kufitare (VAK).

Komandanti i JFC Naples, Admirali George M.Wikoff, dhe Komandanti i KFOR-it, Gjeneralmajor Roberto Vergori, u takuan me kryetarin e Komunës së Zubin Potokut, Miloš Perović, për të diskutuar dhe vlerësuar situatën e sigurisë në atë zonë.

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