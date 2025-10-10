Afganistani akuzon Pakistanin për shkelje të hapësirës ajrore dhe bombardim të tregut

Administrata e përkohshme afgane ka akuzuar Pakistanin për shkelje të hapësirës ajrore mbi kryeqytetin Kabul dhe për bombardimin e një tregu në një provincë lindore të vendit gjatë natës, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se Pakistani shkeli hapësirën ajrore në kryeqytetin Kabul si dhe bombardoi një treg civil në rajonin Margha të provincës lindore Paktika pranë kufirit.
“Ky veprim është një akt i paprecedentë, i dhunshëm dhe i dënueshëm në historinë e Afganistanit dhe Pakistanit”, tha ministria në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
“Ne e dënojmë këtë shkelje të sovranitetit të Afganistanit në termat më të fortë dhe e konsiderojmë mbrojtjen e sovranitetit të vendit tonë si të drejtën tonë legjitime. Pas veprimeve të tilla, pavarësisht se sa kritike bëhet situata, pasojat do t’i mbajë ushtria pakistaneze”, paralajmëroi ministria afgane.
Mbrëmë vonë, shpërthime të mëdha u dëgjuan në kryeqytetin afgan Kabul ndërsa zëdhënësi i administratës së përkohshme, Zabihullah Mujahid tha se “incidenti është nën hetim dhe ende nuk janë raportuar të lënduar”.
Banorët thanë se dëgjuan edhe të shtëna me armë zjarri pas shpërthimit.
Konfirmimi i tij erdhi derisa shumë llogari në mediat sociale të pakistanezëve dhe afganëve pretenduan se Islamabadi në Kabul shënjestroi Noor Wali Mehsudin, kreun e militantëve Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), një konglomerat i disa grupeve militante.
Megjithatë, Mujahid në një intervistë për Anadolu i hodhi poshtë pretendimet e tilla dhe tha se Mehsud nuk është i pranishëm në Kabul ose në Afganistan.
Akuzat e fundit të Kabulit erdhën disa minuta pasi zëdhënësi ushtarak i Pakistanit, Ahmad Sharif Chaudhry foli në një konferencë për media në Peshawar, kryeqytetin e provincës veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa, e cila kufizohet me Afganistanin.
Sharif as nuk konfirmoi dhe as nuk i mohoi sulmet ajrore të kryera brenda Afganistanit, por tha se po bëjnë dhe do të vazhdojnë të bëjnë “atë që është e nevojshme për mbrojtjen e qytetarëve tanë”.
Ai pretendoi se India po “përdor Afganistanin si bazë operacioni për terrorizëm” në Pakistani. India, nga ana tjetër, ende nuk ka reaguar ndaj pretendimeve të Sharifit.
Sharif tha se Pakistani i ka ofruar vazhdimisht prova administratës së përkohshme afgane, duke i bërë thirrje atyre të parandalojnë terrorizmin ndërkufitar dhe të dorëzojnë militantët që veprojnë nga toka e tyre.
– 135 shtetas afganë të përfshirë në sulme
Më tej, Sharif tha se ushtria pakistaneze dhe agjencitë e inteligjencës kanë kryer më shumë se 10 mijë operacione të bazuara në inteligjencë këtë vit në provincën Khyber Pakhtunkhwa, duke vrarë 917 militantë ndërsa 311 ushtarë humbën jetën.
Ai shtoi se gjatë dy viteve të fundit, 135 shtetas afganë që ishin të përfshirë në sulme u vranë së bashku me militantët e TTP-së. “30 qytetarë afganë kryen sulme vetëvrasëse brenda Pakistanit”, pohoi ai duke shtuar se kjo është “provë e përfshirjes së afganëve në terrorizëm” brenda Pakistanit.
Duke reaguar ndaj zhvillimeve të fundit, ministri në detyrë i Punëve të Jashtme i Afganistanit, Amir Khan Muttaqi, pohoi se Islamabadi ka sulmuar zonat afgane pranë kufirit me Pakistanin.
“Ata duhet të mësojnë nga Bashkimi Sovjetik, Amerika dhe NATO për pasojat e shqetësimit të afganëve”, tha Muttaqi. Ai i bëri këto komente gjatë udhëtimit të tij të parë në Indi, vend që konsiderohet si rivali kryesor i Pakistanit.
Duke folur në një konferencë për media në New Delhi, Muttaqi tha se Kabuli kërkon marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunuese me Pakistanin dhe kërkoi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut.
Afganistani dhe Pakistani, tha ai, ndajnë “marrëdhënie historike”, duke theksuar rëndësinë e diplomacisë mbi konfrontimin. “Ne duam marrëdhënie të mira me Pakistanin dhe besojmë se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen përmes dialogut, pasi asnjë çështje nuk mund të zgjidhet me forcë”, tha Muttaqi.