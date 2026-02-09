Agjencia e Aktivistëve për të Drejtat e Njeriut me seli në SHBA: 6.961 persona u vranë në protestat në Iran

Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) me seli në SHBA njoftoi se numri i të vdekurve nga protestat në Iran, të cilat filluan më 28 dhjetor 2025, për shkak të problemeve ekonomike dhe u shtypën nga forcat e sigurisë më 8-9 janar, ka arritur në 6.961, transmeton Anadolu.
Edhe pse protestat në Iran kanë mbaruar, HRANA, me seli në Virginia të SHBA-së, vazhdon të përditësojë shifrat e vdekjeve dhe të ndalimeve, duke pretenduar se ka konfirmuar më shumë raste.
Sipas HRANA-s, 51.591 persona u ndaluan në incidentet që ndodhën gjatë protestave në shumë pjesë të vendit, dhe 6.961 persona u vranë, përfshirë 214 personel sigurie.
HRANA, e cila deklaroi se 11.730 raste të tjera janë aktualisht nën hetim, kishte ndarë numrin e të vdekurve në 6.955 dy ditë më parë.
– Protestat në Iran
Më 28 dhjetor 2025, filluan protestat në Pazarin e Madh të Teheranit, të udhëhequra nga tregtarët, për shkak të zhvlerësimit të shpejtë të monedhës vendase kundrejt valutës së huaj dhe thellimit të vështirësive ekonomike. Këto protesta u përhapën në të gjithë vendin.
Në kryeqytet, Teheran, protestat u intensifikuan më 8 janar, duke bërë që qeveria të bllokonte aksesin në internet. Më 8 dhe 9 janar, forcat e sigurisë ndërhynë dhe i shtypën protestat.
Fondacioni i Martirëve dhe Veteranëve Iranianë, duke cituar Institutin e Mjekësisë Ligjore, njoftoi më 21 janar se 3.117 persona, përfshirë forcat e sigurisë dhe civilë, kishin humbur jetën në protesta.
Nga këta, 2.427 u identifikuan si forca sigurie dhe civilë të vrarë nga “grupet e armatosura terroriste”, ndërsa informacioni për 690 individët e mbetur nuk ishte i disponueshëm.