Agjencia e OKB-së për migracionin: Mbi 4.400 fëmijë migrantë kanë humbur jetën në mbarë botën që nga viti 2014

Të paktën 4.414 fëmijë kanë vdekur gjatë udhëtimeve migratore në mbarë botën nga viti 2014 deri në vitin 2025, por numri i vërtetë i viktimave “ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë”, njoftoi të mërkurën Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), transmeton Anadolu.
Agjencia e OKB-së tha në një raport të ri se projekti i saj për migrantët e zhdukur ka regjistruar afro 81.000 raste të vdekjes dhe zhdukjes së migrantëve gjatë kësaj periudhe, ndërsa në 44.862 raste, ose 55,5 për qind të tyre, mungojnë të dhënat për moshën.
Kjo tregon se një numër i panjohur i vdekjeve të fëmijëve mbetet i paidentifikuar në statistikat zyrtare.
Në rrugën e Mesdheut Qendror, agjencia tha se fëmijët përbënin 19 për qind të mbërritjeve në Itali dhe Maltë në vitin 2024, por vetëm 2 për qind të vdekjeve të regjistruara, duke vënë në pah mangësi të konsiderueshme në të dhëna.
“Çdo fëmijë që vdes gjatë një udhëtimi migrator meriton të regjistrohet, megjithatë shumë prej tyre mungojnë në të dhëna”, ka thënë Stuart Campo, zyrtari kryesor i IOM-it për strategjinë në fushën e të dhënave, analizave dhe politikave. “Nuk mund t’i mbrojmë fëmijët nga rreziqet që nuk mund t’i shohim”, ka theksuar ai.
Raporti zbuloi se të dhënat nga ekspertët mjekoligjorë dhe organet e zbatimit të ligjit përbënin vetëm 18 për qind të vdekjeve të dokumentuara të migrantëve.
IOM-i u bëri thirrje qeverive të përmirësojnë dokumentimin e vdekjeve të migrantëve, të regjistrojnë sistematikisht moshat e viktimave dhe të forcojnë shkëmbimin e informacionit ndërmjet autoriteteve dhe organizatave humanitare, duke garantuar njëkohësisht mbrojtjen e të dhënave personale.