Agjencia e OKB-së për ushqimin shkurton ndihmën për Gazën për shkak të mungesës së fondeve

Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) njoftoi të hënën se mungesat e fondeve e kanë detyruar atë të shkurtojë ndihmën ushqimore në Rripin e Gazës me rreth një të tretën, duke lënë gjysmë milioni njerëz pa mbështetje kritike me afrimin e dimrit.
Në një deklaratë, agjencia tha se tani po ndihmon 1,1 milion njerëz të cenueshëm në Gaza, nga 1,6 milion muajin e kaluar, ndërsa racionet e ushqimit janë përgjysmuar.
Familjet që marrin ndihmë tani do të marrin një pako ushqimore në vend të dy, së bashku me një qese më të vogël me miell gruri, tha ai.
Numri i vakteve të nxehta ditore gjithashtu ka rënë nga 250.000 në 150.000, ndërsa familjet në zona të vështira për t’u arritur, përfshirë pranë “vijës së verdhë” të kontrolluar nga ushtria izraelite, do të marrin vakte çdo ditë të dytë në vend të ditës.
Agjencia ka ulur gjithashtu vlerën e ndihmës në para për 75.000 familje.
Sipas WFP, rreth 1,4 milion njerëz, ose 67 për qind e popullsisë së Gazës, përballen me pasiguri ushqimore të nivelit të krizës ose më keq, duke përfshirë rreth 200.000 që përjetojnë kushte emergjente që kërkojnë ndihmë të menjëhershme ushqimore për të parandaluar vdekjet nga uria.
Vetëm një në pesë fëmijë konsumon një dietë mjaft të larmishme, ndërkohë që papunësia tejkalon 80 për qind, duke lënë shumë familje të paaftë për të përballuar ushqimin me vlera ushqyese.
WFP paralajmëroi se përmirësimet “modeste” në sigurinë ushqimore që nga armëpushimi i tetorit 2025 mbeten “të brishta” dhe mund të anulohen shpejt nga reduktimet e mëtejshme të ndihmës humanitare.
Mungesa e financimit ka detyruar gjithashtu agjencinë të përgjysmojë ndihmën e saj në Bregun Perëndimor të pushtuar, nga 400.000 në 200.000 njerëz.
Agjencia tha se i duhen urgjentisht 450 milionë dollarë për të mbështetur operacionet kritike në të gjithë Gazën dhe Bregun Perëndimor gjatë gjashtë muajve të ardhshëm, deri në mars 2027.