Ai u bë miliarder në moshën 24 vjeçare/ Bashkëthemeluesi i Scale AI shpjegon se si kushdo mund të ndjekë hapat e tij

Në moshën 24 vjeç, Alexandr Wang jo vetëm që kishte themeluar një biznes prej një miliard dollarësh, por kishte fituar tashmë titullin e miliarderit më të ri në botë. Bashkëthemeluesi i Scale AI, një kompani që zhvillon softuer për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale këmbëngul se udhëtimi i tij nuk është një ëndërr e pakapshme, por një rrugë e hapur për çdo të ri që është gati të investojë kohë dhe përpjekje.
I lindur në vitin 1997 në Los Alamos, New Mexico, ai u rrit i rrethuar nga shkenca dhe teknologjia. Dashuria e tij për programimin e çoi në MIT, por shpejt e la për të punuar si programues algoritmesh. Atje, ai pa potencialin e inteligjencës artificiale në analizën e të dhënave që në fillim. Në vitin 2016, vetëm 19 vjeç, ai themeloi Scale AI, e cila brenda pak vitesh kishte krijuar partneritete me gjigantë të tillë si OpenAI, Meta dhe Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së.
Në një intervistë të kohëve të fundit, Wang theksoi se nuk ka “formulë magjike” për sukses, vetëm përkushtim dhe praktikë të vazhdueshme. Ai i nxit të rinjtë të njihen me mjetet e programimit që shfrytëzojnë inteligjencën artificiale – të tilla si GitHub Copilot ose Tabnine – të cilat automatizojnë detyrat dhe përshpejtojnë të nxënit. Ai madje përmend teorinë 10,000-orëshe të Malcolm Gladwell, duke argumentuar se kushdo që merr kohën e nevojshme për të mësuar dhe eksperimentuar fiton një avantazh të madh.
Ai e sheh të ardhmen e kodimit si në ndryshim rrënjësor, me shumicën e detyrave të programimit që po merren përsipër nga modelet e inteligjencës artificiale. Në vend që ta shohë atë si një kërcënim, ai e sheh atë si një mundësi: pengesat për hyrjen në programim do të ulen, duke u lejuar më shumë njerëzve të krijojnë.
Sot, në moshën 28 vjeç, ai vazhdon të udhëheqë Scale AI dhe të frymëzojë të rinjtë që të guxojnë. “E ardhmja u përket atyre që dinë të komunikojnë me makinat dhe t’u tregojnë atyre saktësisht se çfarë duan”, thekson ai, duke i nxitur brezit të ri t’i kushtojë kohë inteligjencës artificiale, përpara se ndryshimi i madh i radhës t’u kalojë pranë.