Akar: Turqit dhe kurdët janë vëllezër

Turqi: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Hulusi Akar tha: “Turqit dhe kurdët janë vëllezër. Ata që duan të shkaktojnë grindje dhe trazira nuk kanë qenë të suksesshëm në të kaluarën, ata nuk do të jenë të suksesshëm as sot e as nesër.”

Hulusi Akar mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të ndërtesës së re të shërbimit të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së rrethit Batman (BATSO).

Duke theksuar se nuk ka asnjë dallim mes organizatës terroriste PKK dhe YPG në fjalimin e tij këtu, Akar tha: PKK/YPG nuk mund të jetë kurrë përfaqësues i vëllezërve tanë kurdë. Ashtu siç DEASH nuk përfaqëson myslimanët, organizata terroriste PKK/YPG nuk mund të jetë përfaqësuese e vëllezërve tanë kurdë. Turqit dhe kurdët janë vëllezër. Ne kemi ndarë të njëjtën bukë dhe ujë prej shekujsh. Heronjtë tanë që sakrifikuan jetën për flamurin tonë të lavdishëm, shtrihen krah për krah në varrezat e dëshmorëve. Kur shikon varrezat, veçanërisht atë të Çanakalesë, shihet qartë kjo foto. Ata që duan të shkaktojnë grindje dhe trazira nuk kanë qenë të suksesshëm në të kaluarën, ata nuk do të jenë të suksesshëm as sot e as nesër.” /trt