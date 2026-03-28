Aksident me fatalitet në Vushtrri, babai godet për vdekje fëmijën e tij

Policia e Kosovës ka njoftuar për një aksident me fatalitet që ka ndodhur të premten në Vushtrri.
Sipas raportit policor, një person, duke drejtuar automjetin e tij, nga pakujdesia ka goditur fëmijën e tij. Si pasojë e plagëve të rënda, fëmija ka ndërruar jetë.
Policia bëri të ditur se trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti është duke u hetuar.
“Vushtrri, 27.03.2026 – 15:00. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar, me automjetin e tij, nga pakujdesia ka goditur fëmijën e tij, i cili nga plagët e rënda ka ndërruar jetë. Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin e Policisë.