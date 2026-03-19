Ballina Lajmet Kosovë

Aksident mes një kamioni dhe motoçiklete në Prizren, humb jetën një 29 vjeçar

Një 29 vjeçar, me iniciale E.A, ka humbur jetën sot si pasojë e një aksidenti n֝ë mes një motoçiklete, kamioni dhe një veture që ka ndodhur në Prizren, konkretisht në rrugën “Transiti i vjetër”.

Rastin për tëvë1.info e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e këtij qyteti, Shaqir Bytyqi.

Policia ka bërë të ditur se me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar për ekzaminim në IML për obduksion.

“Sot, më datë 19.03.2026, rreth orës 12:10, në rrugën “Transiti i vjetër”, në Prizren është raportuar një aksident trafiku në mes të një motoçiklete, një kamioni dhe një veture. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se drejtuesi i motoçikletës, duke mos e përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës, fillimisht ka goditur lehtë veturën, ndërsa më pas është përplasur nga prapa në kamion.

“Si pasojë e aksidentit, motociklisti, E.A., rreth 29 vjeç, ka humbur jetën. Vdekjen e viktimës e kanë konstatuar ekipet mjekësore në vendin e ngjarjes. Policia ka dalë menjëherë në vendngjarje, ku ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, përfshirë sigurimin dhe këqyrjen e vendit të ngjarjes. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë”, deklaroi ai.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

