Aksion i Dogana e Kosovës në Prishtinë – Kapen cigare kontrabandë me vlerë rreth 15 mijë euro

Njësitet Antikontrabandë të Doganës së Kosovës, pas marrjes së autorizimit për ndërmarrjen e veprimeve nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, kanë realizuar sot një kontroll në garazhin e një shtëpie në Prishtinë.
Sipas njoftimit të Doganës, gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar 44 pako cigare pa banderola, të cilat dyshohet se janë kontrabanduar në Kosovë.
Tutje, në njoftim thuhet se vlera e përgjithshme e këtyre cigareve vlerësohet të jetë rreth 15,000 euro, ndërsa shmangiet nga pagesa e taksave dhe detyrimeve doganore llogariten të jenë mbi 30,000 euro.
“Me urdhër të Prokurorit Kujdestar, personi i dyshuar – njëkohësisht pronar i mallit – është intervistuar lidhur me rrethanat e rastit, ndërsa malli i gjetur është konfiskuar”.