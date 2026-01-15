Aksion i gjerë i Policisë në Zubin Potok, goditen lojërat e fatit dhe skemat piramidale

Policia e Kosovës ka zhvilluar gjatë ditës së sotme një aksion të gjerë në komunën e Zubin Potokut, i cili lidhet me dyshimet për organizim të kundërligjshëm të lojërave të fatit dhe skemave piramidale.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani, i cili ka bërë të ditur se operacioni policor është zhvilluar në tri lokacione të ndryshme brenda kësaj komune.
Sipas Elshanit, në tri lokale në qytetin e Zubin Potokut po zhvilloheshin veprimtari të kundërligjshme, konkretisht organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm.
“Me datën 15.01.2026 njësia e hetimeve të stacionit policore Zubin Potok ne DRP Mitrovice Veri nga rrugët operative ka pranuar një informatë se ne tri lokale ne qytetin e Zubin Potokut janë duke u zhvilluar veprimtari te kundërligjshme konkretisht organizimi i skenave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm.
Njësia e hetimeve e stacionit policore Zubin Potok, me asistimin e njësive relevante te DRP Mitrovice Veri kemi bere bastisjen ne te tri lokalet. Ne te tri lokacionet janë hasur pajisje teknologjike te cilat mundësojmë zhvillimin e lojërave te fatit si dhe janë te dyshuar 5 (pesë) persona ku 3 (tre) prej tyre janë duke u intervistuar kurse 2 (dy) të tjerë nuk janë hasur aty por janë te njohur për policin, ndërsa janë intervistuar edhe 5 dëshmitarË. Është njoftuar prokurori kujdestar i cili ka udhëzuar qe te inicioj tri raste “Organizimi i skenave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm” e sanksionuar me nenin 294 te KPRK-s”, ka njoftuar Elshani.