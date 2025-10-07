Aksion i Prokurorisë dhe Policisë, ndalohen dy persona dhe sekuestrohen 40 mijë euro

Dy persona janë ndaluar të martën në mbrëmje të dyshuar për veprën penale “Falsifikim i Parasë”.
Sipas një komunikate të përbashkët nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria është bërë e ditur se pas hetimeve disa mujore në bazë të urdhrit të lëshuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë dhe nën udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Kosovës, kanë zhvilluar një operacion policor në Prishtinë.
Në këtë aksion janë ndaluar dy persona S.T dhe A.Th si dhe janë sekuestruar 40 mijë euro të falsifikuara
“Në bashkëpunim me Njësinë e Reagimit të Shpejtë të Policisë së Kosovës, është ndaluar një veturë në të cilën gjendeshin dy personat e dyshuar, S.T dhe A.Th. Pas kontrollit të ushtruar, janë gjetur dhe sekuestruar para të falsifikuara në valutën euro, në shumën totale prej 40,000.00 (katërdhjetë mijë), të cilat gjatë testimit fillestar kanë rezultuar se janë të falsifikuara. Hetuesit kanë kryer kontrolle edhe në dy lokacione: në shtëpitë dhe objektet përcjellëse të banimit të personave të dyshuar”, thuhet në komunikatë.
Prokuroria Speciale e Kosovës, ka njoftuar se në koordinim me Policinë e Kosovës, është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale.