Aksion kundër kontrabandës në veri, sekuestrohen mbi 22 automjete dhe mallra mbi 200 mijë euro

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, AKI-në dhe Doganën e Kosovës, ka zhvilluar një operacion të koordinuar kundër një veprimtarie të dyshuar të kontrabandës së mallrave nga Serbia në Kosovë përmes rrugëve ilegale në veri të vendit.
Gjatë hetimeve disamujore janë sekuestruar mbi 22 automjete dhe mallra me vlerë doganore mbi 200 mijë euro, ndërsa në një rast janë gjetur 504 shpezë të gjalla pa origjinë dhe certifikatë shëndetësore.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, hetimet kanë nisur në prill të vitit 2026 dhe janë zhvilluar përmes masave të veçanta hetimore, në koordinim me institucionet e tjera të sigurisë dhe ligjzbatimit.
Prokuroria ka bërë të ditur se këto hetime kanë mundësuar identifikimin e rrugëve ilegale, lokacioneve dhe personave të dyshuar për përfshirje në futjen e mallrave nga territori i Serbisë në Kosovë, duke iu shmangur kontrolleve doganore.
“Zbatimi i këtyre masave ka mundësuar zbulimin e lokacioneve dhe të rrugëve ilegale përmes të cilave mallrat futeshin në territorin e Republikës së Kosovës, identifikimin e personave dhe të automjeteve të përfshira, ndjekjen e lëvizjes së mallrave deri te vendet ku ato shkarkoheshin e depozitoheshin, si dhe dokumentimin e veprimtarisë së dyshuar”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Sipas institucionit, të dhënat e siguruara gjatë hetimeve kanë shërbyer si bazë për aksionet e koordinuara në terren dhe sekuestrimin e automjeteve e mallrave të dyshuara si të kontrabanduara.
Prokuroria ka bërë të ditur se gjatë periudhës maj-shtator 2026 janë zhvilluar mbi 20 aksione në zonat kufitare dhe në vendbanimet e komunave të Zubin Potokut, Zveçanit, Leposaviqit dhe Mitrovicës së Veriut.
Gjatë këtyre operacioneve, hetuesit kanë identifikuar mënyrën se si mallrat dyshohet se futeshin në Kosovë, shkarkoheshin në objekte të marra me qira dhe më pas shpërndaheshin në treg.
Sipas Prokurorisë, automjetet e përdorura për këtë veprimtari në shumicën e rasteve ishin të modifikuara për transportimin e mallrave, ndërsa personat që i drejtonin ato, kur vërenin praninë e zyrtarëve policorë, i braktisnin automjetet dhe largoheshin nga vendi i ngjarjes.
“Gjatë periudhës maj-shtator 2026 janë ndërmarrë mbi njëzet aksione në zonat kufitare dhe në vendbanimet e komunave të Zubin Potokut, Zveçanit, Leposaviqit dhe Mitrovicës së Veriut, me ç’rast është vërtetuar se automjetet që përdoreshin për këtë veprimtari në shumicën e rasteve ishin të modifikuara për kontrabandë, ngase u ishin hequr ulëset e pasme, ndërsa vozitësit, me të vërejtur praninë e zyrtarëve policorë, i braktisnin automjetet dhe largoheshin nga vendi”, thuhet në komunikatë.
Prokuroria ka njoftuar se edhe sot është zhvilluar një aksion i koordinuar në disa lokacione, me qëllim të sigurimit të provave të tjera dhe gjetjes së mallrave të dyshuara si të kontrabanduara.
Gjatë të gjitha aksioneve, përfshirë edhe operacionin e fundit, janë sekuestruar mbi 22 automjete, përfshirë kamionë, furgonë, xhipa dhe vetura, si dhe mallra me vlerë doganore mbi 200 mijë euro.
Kjo vlerë nuk përfshin taksat dhe detyrimet e tjera doganore.
Mallrat e sekuestruara përfshijnë produkte ushqimore, pije alkoolike dhe joalkoolike, pije energjike, cigare, barna pa banderola, produkte higjienike dhe tekstil. Në mesin e tyre kishte edhe veshje me marka të mbrojtura tregtare, për të cilat, sipas Prokurorisë, nuk kishte autorizime apo licenca përkatëse.
Një prej rasteve të evidentuara gjatë hetimeve ka të bëjë me gjetjen e 504 shpezëve të gjalla, për të cilat mungonin dokumentet mbi origjinën dhe certifikatat shëndetësore.
“Gjatë këtyre aksioneve, bashkë me aksionin e sotëm, janë sekuestruar: mbi njëzet e dy (22) automjete, ndër to kamionë, furgonë, xhipa dhe vetura, si dhe mallra me vlerë doganore mbi dyqind mijë (200.000) euro, pa llogaritur taksat dhe detyrimet e tjera”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Për rastin e shpezëve, institucioni ka bërë të ditur se ato janë asgjësuar me vendim të inspektorit veterinar, për shkak të rrezikut të mundshëm për shëndetin e njerëzve.
“Në njërin nga rastet janë gjetur 504 shpezë të gjalla pa origjinë dhe pa certifikatë shëndetësore, të cilat, me vendim të inspektorit veterinar, janë asgjësuar për shkak të rrezikut për shëndetin e njerëzve”, thuhet në komunikatë.
Sipas Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, rasti po hetohet nën dyshimin për veprat penale “Kontrabandimi i mallrave”, nga neni 311, dhe “Tregtia e ndaluar”, nga neni 299 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Prokuroria ka bërë të ditur se janë identifikuar personat e dyshuar për përfshirje në këtë veprimtari, ndaj të cilëve procedura penale është duke vazhduar.
Institucioni ka theksuar se qëllimi i hetimeve është parandalimi i shpërndarjes së mallrave që nuk u janë nënshtruar procedurave të importit dhe zhdoganimit, veçanërisht produkteve ushqimore, barnave dhe pijeve, origjina dhe kushtet e ruajtjes së të cilave nuk janë të njohura.
Sipas Prokurorisë, përveç dëmit të mundshëm ndaj buxhetit të shtetit dhe bizneseve që veprojnë në përputhje me ligjin, futja e mallrave pa kontrollet përkatëse mund të paraqesë rrezik për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve.
“Hetimet janë në fazën përfundimtare, ndërsa Prokurori i Shtetit, pas vlerësimit të të gjitha provave të siguruara, brenda afateve ligjore do të marrë vendimet përkatëse në pajtim me Kodin e Procedurës Penale”, thuhet në njoftim.
Prokuroria ka ritheksuar se do të vazhdojë bashkëpunimin me Policinë e Kosovës, Doganën dhe institucionet e tjera ligjzbatuese për luftimin e kontrabandës dhe kriminalitetit ekonomik.
Rasti mbetet në fazën e hetimeve, ndërsa përgjegjësia penale e personave të dyshuar duhet të përcaktohet nga organet kompetente në përputhje me ligjin.