Policia e Kosovës, në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI), ka arrestuar tre persona të dyshuar për përgatitje të veprës penale “Vrasje e rëndë”.
Rasti është raportuar më 27 nëntor në Prishtinë, ndërsa gjatë hetimeve janë identifikuar pesë persona të dyshuar.
Sipas raportit të Policisë, më 28 nëntor është identifikuar dhe intervistuar viktima e rastit. Po ashtu, është sekuestruar një veturë e dyshuar, në të cilën është gjetur një pistoletë me shurdhues dhe pesë fishekë.
Në kuadër të hetimeve janë kontrolluar edhe shtëpitë e pesë të dyshuarve, ku janë arrestuar dy persona. Gjatë kontrolleve është gjetur dhe konfiskuar edhe një pistoletë tjetër me shtatë fishekë.