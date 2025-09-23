Aktakuzë ndaj pesë personave që goditën me gurë e shufra metali policët e doganierët në veri

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër S.S., I.V., M.V., M.R., N.M. dhe A.L., për veprat penale “Pjesëmarrja në turmë” me veprën shoqëruese “Huliganizmi”, si dhe për “Mbajtjen në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Sipas aktakuzës, më 13 tetor 2021, të pandehurit dyshohet se kanë marrë pjesë në një turmë prej dhjetëra personash në Mitrovicë të Veriut, e cila ka ushtruar dhunë ndaj pjesëtarëve të Policisë së Kosovës dhe Doganës.
Prokuroria sqaron:
“Ata kanë goditur me gurë, shufra druri dhe metali, si dhe me granata dore, pjesëtarë të Policisë së Kosovës dhe Doganës, duke shkaktuar rrezik të përgjithshëm.”
Më tej në aktakuzë theksohet se:
“Të pandehurit kishin zënë pritë policisë në vendin e ngjarjes duke vendosur barrikada, ndërsa mjetet e blinduara të policisë janë goditur me plumba nga të shtënat me armë zjarri dhe me granata dore.”
Si pasojë e sulmeve, tre pjesëtarë të Policisë së Kosovës, B.A., E.V. dhe S.A., kanë pësuar lëndime trupore.
Gjithashtu, në të njëjtën ditë, të pandehurit I.V., M.V. dhe M.R., në lagjen “Berxhane”, akuzohen për sulm ndaj zyrtarëve policorë dhe doganorë me bombola gazi dhe armë zjarri.
Turma e dhunshme është drejtuar më pas drejt një barnatoreje, ku zyrtarët policorë M.M., Xh.M., A.R., B.Sh. dhe A.M. kanë pësuar lëndime, ndërkohë që është shkaktuar dëme materiale në vlerë mbi 20 mijë euro.