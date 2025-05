Aktakuzë ndaj shtatë zyrtarëve për mashtrime në ndërtimin e një shkolle në Suharekë, dëmi buxhetor mijëra euro

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj shtatë zyrtarëve për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, në lidhje me projektin e ndërtimit të shkollës “Vaso Pashë Shkodrani” në fshatin Tërnje të Suharekës.

Të akuzuarit B.K., A.R., V.K., Z.T., A.E., H.B. dhe A.T., dyshohet se gjatë periudhës nga 12 tetor 2018 deri në dhjetor 2019, kanë vepruar në bashkëkryerje duke shfrytëzuar pozitat e tyre zyrtare për të mundësuar përfitime për dy operatorë ekonomikë, në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik dhe kontratën ndërtimore.

Sipas aktakuzës, menaxheri i projektit B.K. ka ndryshuar projektin pa konsultuar kompaninë projektuese dhe ka pranuar punë jashtë kontratës.

Mbikëqyrësit A.R., V.K. dhe Z.T. akuzohen se nuk kanë kryer detyrat e tyre mbikëqyrëse, ndërsa anëtarët e komisionit për kontrollin e punimeve – A.E., H.B. dhe A.T. – kanë lejuar pagesa për punë të pakryera, përfshirë mosrealizimin e një podrumi prej 175 m², i zëvendësuar vetëm me një aneks prej 16 m².

“Ndërsa, të akuzuarit A.R., dhe V.K., në cilësinë e mbikëqyrësve të brendshëm komunal dhe Z.T., në cilësinë e mbikëqyrësit të jashtëm të kontraktuar, gjatë mbikëqyrjes nuk kanë vepruar sipas kushteve të kontratës dhe përgjegjësive që i takojnë, si dhe të akuzuarit A.E., H.B., dhe A.T., anëtarë të komisionit për kontrollimin e punëve në projektin e lartpërmendur, kanë dështuar të bëjnë verifikimin e sasisë, cilësisë, llojin dhe vlerën financiare të pranuar dhe të dokumentuar, dhe kanë pranuar të bëhen pagesa për pozicione të pakryera, përfshirë mungesën e zbritjes së pozicioneve të podrumit me sipërfaqe prej 175 m², i cili nuk është realizuar sipas projektit, dhe është zëvendësuar me vetëm 16 m² të një aneksi. Në këtë rast, është lidhur kontratë për punë shtesë me të njëjtin operator ekonomik në vlerë prej 29,202.60 euro, duke shkaktuar kështu dëm financiar për buxhetin e Komunës së Suharekës”, thuhet në njoftim.

Prokuroria ka propozuar që pas shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të provave, të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen në përputhje me dispozitat e Kodit Penal të Republikës së Kosovës.