Aktakuzë për spiunazh ndaj një personi, paguhej nga 700 euro në muaj për informatat që i jepte BIA-s

Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se ka ngritur aktakuzë kundër një personi të identifikuar me inicialet H.S., i cili po akuzohet për veprën penale të “Spiunazhit”.
Sipas të dhënave të hetimit, Hysri Selimi dyshohet se prej vitit 2009 e deri në momentin e arrestimit më 6 maj 2025 ka bashkëpunuar me Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë (BIA).
Në aktakuzë theksohet se më 22 nëntor 2015, i pandehuri kishte udhëtuar drejt Sirisë ku iu bashkua organizatës terroriste “ISIS”.
“Ekziston dyshimi i bazuar mirë se H.S. kishte dërguar informacione te zyrtarët e BIA-së, në lidhje me numrin e pjesëmarrjes së shqiptarëve në ‘ISIS’, organizimin e tyre dhe në cilat pjesë të Sirisë operonin ata. Ndërsa, pas kthimit në Kosovë, dhe vuajtjes së burgut për pjesëmarrje në organizata terroriste, i njëjti kishte vazhduar të takohej në Serbi me zyrtarët e BIA-së, më konkretisht me Drejtorin për Luftimin e Terrorizmit I.B., dhe të përcjell informata tjera të rëndësishme”, thuhet në njoftim.
Tutje, Prokuroria Speciale bën të ditur se H.S. dyshohet se për aktivitetin e tij merrte pagesë mujore deri në 700 euro nga zyrtarët e BIA-së.
Me këtë aktakuzë, Prokuroria ka kërkuar nga Gjykata që të vazhdojë masa e paraburgimit ndaj të pandehurit, ndërsa në përfundim të procesit gjyqësor të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas dispozitave ligjore në fuqi.