Akti i Ballkanit Perëndimor miratohet në Kongresin Amerikan: ç’do të thotë ky zhvillim?

Paralajmërimet për “non grata” në rajon nga administrata Trump
Është Akti i Demokracisë dhe Prosperitetit të Ballkanit Perëndimor, dhe Trump e nënshkroi atë si një dispozitë kyçe të Aktit të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare për Vitin Fiskal 2026.
Ky akt adreson disa çështje kyçe për Ballkanin Perëndimor, më e rëndësishmja prej të cilave është thirrja për dialog midis Serbisë dhe Kosovës.
Kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor, po, amerikanët flasin për sigurinë rajonale aty. Dokumenti udhëzon qeverinë amerikane që t’i bëjë thirrje Serbisë dhe Kosovës të kthehen në dialogun për normalizim.
Në këtë kuadër, paralajmërohen sanksione kundër individëve që destabilizojnë të gjithë rajonin.
Akti adreson gjithashtu zhvillimin ekonomik, duke vendosur objektiva për rritjen e tregtisë dhe investimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Ballkanit Perëndimor.
Ai inkurajon rritjen e tregtisë dhe investimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Ballkanit Perëndimor për të promovuar rritje të qëndrueshme ekonomike. Një nga fokuset kryesore është lufta kundër korrupsionit, e cila është “kudo në këtë ligj”.
Lufta kundër korrupsionit përfshin iniciativa kundër korrupsionit lokal dhe kërkon raportim mbi operacionet e ndikimit keqdashës rus dhe kinez në rajon. /tesheshi