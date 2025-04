‘Akti i luftës’: Çfarë ndodhi në sulmin në Kashmir që vrau 26 turistë?

Një sulm i përgjakshëm në rajonin e administruar nga India në Kashmir ka shkaktuar vdekjen e të paktën 26 turistëve dhe plagosjen e dhjetëra të tjerëve, në një akt që autoritetet indiane e kanë cilësuar si “akt lufte” dhe tentativë për destabilizim të qëllimshëm të rajonit.

Sulmi ndodhi në orët e vona të së hënës, teksa një autokolonë me turistë po kalonte në zonën e Pahalgamit, një destinacion i njohur për bukuritë natyrore dhe rëndësinë e tij fetare. Sipas raportimeve, sulmues të armatosur kanë sulmuar me armë automatike dhe granata ndaj automjeteve, duke shkaktuar panik dhe viktima në vendngjarje.

Ministri i Brendshëm i Indisë, Amit Shah, dënoi ashpër sulmin, duke deklaruar se autorët do të përballen me drejtësinë: “Të sulmosh civilë të pafajshëm, veçanërisht turistë, është një akt i ulët që nuk do të kalojë pa ndëshkim.”

Një goditje ndaj paqes dhe ekonomisë së rajonit

Asnjë grup nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin, por agjencitë e sigurisë indiane dyshojnë për përfshirjen e grupeve militante të mbështetura nga Pakistani – një pretendim për të cilin autoritetet pakistaneze ende nuk kanë reaguar.

Zyrtarë lokalë e cilësojnë sulmin si një përpjekje për të sabotuar paqen dhe turizmin në Kashmir. “Nuk është thjesht një sulm ndaj njerëzve – është një sulm ndaj së ardhmes së Kashmirit,” tha Manoj Sinha, guvernatori i rajonit.

Forcat e sigurisë kanë nisur një operacion të gjerë në zonën përreth, ndërkohë që sulmuesit besohet se janë fshehur në pyje.

Reagime ndërkombëtare dhe masa shtesë sigurie

Sulmi ka shkaktuar dënim të gjerë ndërkombëtar. Organizata të huaja si Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe qeveria amerikane kanë dënuar sulmin dhe kanë bërë thirrje për qetësi dhe hetim të plotë.

Në përgjigje, autoritetet indiane kanë rritur masat e sigurisë në të gjithë rajonin, sidomos në zonat turistike dhe përgjatë rrugëve të pelegrinazhit fetar, pasi së shpejti pritet të nisë edhe pelegrinazhi i famshëm Amarnath Yatra.

Ky është një nga sulmet më të rënda ndaj civilëve në Kashmir në vitet e fundit dhe pritet të ketë pasoja të thella në situatën tashmë të brishtë të sigurisë në rajon.