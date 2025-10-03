Aktivistët e Flotiljes “Sumud” iu përgjigjën provokimit të ministrit izraelit me sloganin “Palestina e Lirë”

Aktivistët e Flotiljes Globale “Sumud”, të cilët u nisën për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza, mbërritën në portin e Ashdodit, ku po mbahen të ndaluar, iu përgjigjën ministrit të Sigurisë Kombëtare të ekstremit të djathtë izraelit, Itamar Ben-Gvir, i cili i quajti ata “terroristë”, duke brohoritur “Palestina e Lirë”, transmeton Anadolu.
Pamjet e shpërndara në mediat sociale treguan Ben-Gvir, një anëtar të ekstremit të djathtë të forcave të sigurisë së Izraelit, duke mbërritur në zonën në portin e Ashdodit ku mbaheshin aktivistët e Flotiljes, të cilët ishin ndaluar ilegalisht nga ushtria izraelite.
Në video, ku shihen aktivistët të ulur në një rresht në tokë, Ben-Gvir dëgjohet duke thënë: “Shikojini, ata janë mbështetës të vrasësve. Nga rruga, anijet e tyre ishin të ndyra. Ata erdhën për të ndihmuar Gazën, për të ndihmuar terroristët. Këta janë terroristë”.
Videoja u ndërpre pikërisht kur aktivistët filluan të brohorisnin “Palestina e Lirë”.
Ben-Gvir, i cili më vonë hipi në njërën nga anijet e flotiljes së sekuestruar ilegalisht nga ushtria izraelite, pretendoi se anijet nuk po transportonin ndihma. Flotilja, e cila po lundronte për të thyer bllokadën izraelite dhe për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza, iu afrua ujërave të Gazës mbrëmjen e 1 tetorit.
Ushtria izraelite sulmoi flotiljen, duke sekuestruar ilegalisht dhjetëra anije dhe duke ndaluar qindra pasagjerë. Flotilja Globale “Sumud” është flotilja më e madhe që është nisur ndonjëherë kolektivisht për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza.