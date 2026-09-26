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Aktivistët e klimës kërkojnë “shkëputjen e AI-së” për shkak të konsumit të karburanteve fosile

Aktivistët për klimën kanë protestuar në Nju Jork gjatë Javës së Klimës, duke kërkuar që inteligjenca artificiale të kufizohet, të rregullohet dhe të reduktohet përdorimi i saj.

Protestuesit akuzojnë qendrat e të dhënave që furnizojnë sistemet e AI-së se po rrisin kërkesën për energji dhe përdorimin e karburanteve fosile, duke kontribuar në rritjen e emetimeve dhe kostove të energjisë.

Një nga protestat u zhvillua kundër planit të Amazon për ndërtimin e një centrali me gaz në Teksas, i cili pritet të jetë burim i konsiderueshëm i ndotjes së klimës.

Aktivistët kërkuan që zgjerimi i qendrave të të dhënave dhe projekteve të reja të karburanteve fosile të vihet nën kontroll më të rreptë. Al Jazeera raporton nga Nju Jorku. /mesazhi

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