Rreth dy duzina aktivistë pro-palestinezë organizuan të premten një protestë ulur para një depoje të Amazonit në Berlin, duke bllokuar përkohësisht hyrjet dhe daljet, ndërsa akuzuan kompaninë amerikane se mbështet operacionet ushtarake izraelite në Gaza, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lexuar në vendin e protestës, demonstruesit thanë se Amazon nuk është një ofrues neutral i teknologjisë, por një aktor korporativ në infrastrukturën e “mbikëqyrjes, shtypjes dhe luftës”.
Ata thanë se pasojat janë të dukshme në kohë reale përmes “shkatërrimit, familjeve të ndara dhe vrasjes së civilëve”.
Aktivistët akuzuan kompaninë teknologjike se po i shndërron shërbimet digjitale në “një armë kontrolli dhe vdekjeje” dhe po përfiton nga operacionet ushtarake të Izraelit.
“Ne refuzojmë të pranojmë aleancën në rritje mes fuqisë së korporatave, mbikëqyrjes masive dhe militarizmit”, deklaruan protestuesit.
“Asnjë fitim nga gjenocidi. Asnjë vazhdim i zakonshëm i biznesit”, shtuan ata.
Demonstruesit kërkuan hetimin e aktiviteteve të Amazonit dhe rritjen e përgjegjshmërisë së korporatave të përfshira në teknologjitë ushtarake.
Njëra prej protestuesve, aktivistja Yasemin Acar, akuzoi kompanitë teknologjike, përfshirë Amazonin, se po mundësojnë operacionet ushtarake të Izraelit në Gaza duke ofruar shërbime digjitale dhe mbështetje teknologjike.
Acar pretendoi se krimet e luftës të Izraelit në Gaza nuk do të kishin qenë të mundura pa një ndihmë të tillë.
“Ne themi jo kësaj. Themi se nuk do të heshtim. Dhe do të vazhdojmë të rezistojmë”, tha ajo.