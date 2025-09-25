Aktivistët spanjollë vazhdojnë me flotën e ndihmës drejt Gazës, pavarësisht sulmeve me dronë

Flotilja Globale “Sumud” me mbi 500 aktivistë nga e gjithë bota, është më pak se 1.000 kilometra larg Gazës, ndërsa vazhdon me përpjekjet e saj për të sfiduar bllokadën e gjatë të Izraelit, thanë organizatorët.
Konvoji që përmban gati 50 anije, që transportojnë furnizime mjekësore dhe ndihma të tjera, raportoi 12 shpërthime në nëntë anije të mërkurën pas një nate ngacmimesh me dronë në ujërat ndërkombëtare.
Izraeli i cili ka paralajmëruar vazhdimisht se do të bllokojë misionin deri më tani nuk ka bërë asnjë koment.
Dy aktivistë spanjollë në bord folën për Anadolu nëpërmjet lidhjes satelitore.
“Morali në flotilje është i lartë. Ne mbetemi të vendosur në bindjen tonë dhe qëllimin tonë humanitar për të hapur një korridor dhe për të thyer bllokadën kriminale”, tha aktivistja Alejandra Martinez.
Ajo tha se sulmet, fluturimet me dronë, ndikimet shpërthyese dhe të paktën një incident i dyshuar kimik kishin për qëllim terrorizimin e pjesëmarrësve dhe paaftësinë e anijeve më të vogla.
“Këto sulme kishin për qëllim të gjeneronin terror, luftë psikologjike kundër anëtarëve të flotiljes për të na bërë të kthehemi prapa dhe të braktisim misionin tonë”, tha Martinez. Ajo paralajmëroi: “Nëse bashkësia ndërkombëtare nuk vepron tani, sulmi i nesërm do të jetë më i keq dhe do të ketë viktima”.
Pavarësisht incidenteve, Martinez tha se konvoji mbetet i përkushtuar ndaj përpjekjes së tij tërësisht paqësore për të ofruar ndihmë urgjente në Gaza.
Aktivistja tjetër Alicia Armesto tha se mbështetja ndërkombëtare ka qenë e kufizuar.
“Duke marrë parasysh se janë të përfshira 44 kombësi të ndryshme, shumë vende ende nuk kanë ofruar mbështetje për këtë iniciativë humanitare. Ne thjesht duam të ofrojmë ndihmë në Gaza dhe të thyejmë bllokadën”, tha ajo për Anadolu.
Aktivistët thanë se janë të përgatitur për ndërhyrje të mundshme izraelite, por planifikojnë të mbeten jo të dhunshme.
“Detyra jonë kryesore do të jetë të demonstrojmë në çdo kohë se jemi paqësorë dhe nuk kemi ardhur për të luftuar, por thjesht për të hapur një korridor humanitar dhe për të mbrojtur veten në mënyrë që të mund të kthehemi në shtëpi të sigurt”, tha Armesto.
Organizatorët e quajnë Flotiljen Globale “Sumud” misionin më të madh të tillë në gati dy dekada. Synon të arrijë 2.4 milionë banorët e Gazës, të cilët mbeten nën një bllokadë izraelite për 18 vjet.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 65.400 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Bombardimi ka shkatërruar enklavën, duke e lënë atë kryesisht të pabanueshme dhe duke i shtyrë civilët drejt urisë dhe sëmundjeve.