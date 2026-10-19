Aktivisti britanik i së djathtës ekstreme, Tommy Robinson përballet me gjyq për kërcënime ndaj gazetarëve

Aktivisti britanik i së djathtës ekstreme, Tommy Robinson pritet të dalë sot para gjykatës, nën akuzat për ngacmimin e dy gazetarëve të “MailOnline” dhe shkaktimin e frikës se mund të përballeshin me dhunë. Procesi gjyqësor pritet të zgjasë pesë ditë, transmeton Anadolu.
Robinson, emri i vërtetë i të cilit është Stephen Yaxley-Lennon, 43 vjeç, përballet me dy akuza për ngacmim që ka shkaktuar frikë nga dhuna ndaj dy personave. Sipas akuzave, veprat janë kryer mes 5 dhe 7 gushtit 2024.
Ai u deklarua i pafajshëm për akuzat se kishte kërcënuar Andrew Young dhe Jacob Dirnhuber, gjatë një seance në Gjykatën e Magjistratëve të Westminsterit më 5 qershor 2025. Para fillimit të gjyqit, Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës (CPS) njoftoi se kishte autorizuar Policinë Metropolitane që të ngrinte ndaj Yaxley-Lennonit akuza për ngacmim që ka shkaktuar frikë nga dhuna ndaj dy personave.
“Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës u kujton të gjithë të interesuarve se procedurat penale kundër të pandehurit janë në zhvillim dhe se ai ka të drejtën për një gjykim të drejtë”, tha një zëdhënës i CPS-së. Gjatë një seance në Gjykatën e Kurorës në Southwark në fillim të tetorit, ai foli vetëm për të konfirmuar emrin e tij, pasi në korrik të vitit të kaluar ishte deklaruar i pafajshëm për akuzat.
– Postimet dhe mesazhet
Akuzat lidhen me dy raste ngacmimi që dyshohet se u kanë shkaktuar frikë nga dhuna gazetarëve përmes platformës amerikane të rrjeteve sociale X, mes 5 dhe 7 gushtit 2024. Ato përfshijnë edhe një telefonatë të pretenduar më 5 gusht 2024.
Ai akuzohet se i ka thënë Youngut gjatë një telefonate se do të shkonte në shtëpinë e tij, duke shtuar: “Po vij të të gjej”. Në një mesazh privat që dyshohet se i dërgoi Dirnhuberit në X po atë ditë, ai thuhet se shkroi: “Do të trokas në derën tënde”.
Më 6 gusht, Yaxley-Lennon dyshohet se publikoi këtë mesazh: “Të gjeta, @Jdirnhuber. Ky është Jacob, të cilit i pëlqen të gjejë familjet dhe t’i vërë ato në rrezik”.
“Jacob dhe pjesa tjetër e gazetarëve të ‘Daily Mail’ që u përfshinë në vënien në rrezik të fëmijëve të mi, sot janë lokalizuar”. Ai vazhdoi: “Mezi pres të dëgjoj para kamerave se si e justifikoni publikimin e të dhënave që zbulojnë vendndodhjen e fëmijëve të mi. I gjeta dhe i identifikova të tre brenda një dite”.
Më vonë po atë ditë, ai akuzohet se i dërgoi një tjetër mesazh Dirnhuberit, duke i thënë: “Do t’i çoj pyetjet e mia te dyert e të gjithëve ju”. Në rast se shpallet fajtor, vepra penale e ngacmimit dënohet me burgim deri në gjashtë muaj ose me gjobë pa kufi maksimal.
Robinson ka një histori të gjatë kriminale, me dënime për disa raste sulmesh, mashtrim me kredi hipotekare, falsifikim pasaporte, përndjekje, shpërfillje të gjykatës dhe vepra të ndryshme që lidhen me rendin publik. Mes viteve 2005 dhe 2025, ai ka vuajtur pesë dënime me burg.
Ai ishte gjithashtu bashkëthemelues i Lidhjes Angleze të Mbrojtjes (English Defence League), një grup i së djathtës ekstreme kundër Islamit, të cilin e drejtoi nga viti 2009 deri në vitin 2013.