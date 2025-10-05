Aktivisti i flotiljes italiane konvertohet në Islam pasi u burgos në Izrael: “E zgjodha vetë”

Tommaso Bortolazzi, një aktivist italian nga flotilja e Gazës, u konvertua në Islam pas ndalimit izraelit të aktivistëve gjatë rrugës për në Gaza.
Siç tha ai në deklaratën e tij për median pasi u lirua nga burgu izraelit, ku mbaheshin të gjithë aktivistët që ishin në flotilje:
“Isha në flotilje sepse mendoj se është gjëja më e mirë që mund të bëj për popullin palestinez dhe gjithashtu për vendin tim sepse nuk mund të shohim më gjenocid.
Ditët e fundit në burg ishin shumë të vështira, dhe shoqëruesit e mi ishin nga Turqia dhe pothuajse të gjithë myslimanë. Patëm momente vërtet, vërtet… të tmerrshme, shumë frikë sepse rrezikuam jetën tonë së bashku, por mbetemi të bashkuar. Dhe këtë mëngjes, ndërsa ata po luteshin, policia e forcave pushtuese izraelite hyri brenda dhe i pengoi të luteshin. Ndjej nevojën ta kundërshtoj.
Pas kësaj, me mikun tim, shqiptova Shahadetin (fjalia me të cilën çdo mysliman rrëfen përkatësinë e tij në Islam, që është shtylla e parë e Islamit). E zgjodha për veten time. Ndihem si i rilindur dhe jam shumë i lumtur. Shpresojmë që të gjitha vendet e lira, vendet demokratike, do të na bashkohen në këtë luftë kundër Izraelit”, tha ai në një deklaratë për mediat.
Videoja tregon gjithashtu një nga shoqëruesit e tij turq duke përshkruar momentin: “Ai pyeti: ‘Kam tatuazhe. Nëse bëhem mysliman, a do të më pranojë Zoti?’ I thashë ‘po’. Dhe pastaj Tomi në makinën e burgut përsëriti pas meje dhe u bë mysliman.”
Forcat detare izraelite sulmuan dhe sekuestruan anijet e Flotiljes Globale Sumud të mërkurën vonë dhe arrestuan më shumë se 470 aktivistë nga më shumë se 50 vende. Flotilja po përpiqej të dërgonte ndihmë humanitare në Gaza dhe të sfidonte bllokadën e Izraelit ndaj enklavës. /tesheshi