Aktivisti izraelit që humbi prindërit në sulmin e Hamasit i bën thirrje botës të ndalojë Netanyahun

Aktivisti izraelit i paqes Maoz Inon, prindërit e të cilit u vranë në sulmin e Hamasit më 7 tetor, ka thënë se kryeministri izraelit duhet të largohet.

“Lufta nuk do të përfundojë kurrë për sa kohë që Netanyahu është në zyrën e tij. Kështu që unë po i qaj botës: ‘Mos e mbështesni Netanyahun. Mos na dërgoni armë. Mos na dërgoni anije lufte”, tha Inon. /mesazhi

My Hero: Maoz Inon, son of Bilha, 76, and Yakovi, 78, murdered at Netiv HaAsara on October 7th, started a protest tent outside the Israeli parliament in Jerusalem calling Netanyahu to resign and to end the war pic.twitter.com/T6v6k2QnBw

— Oren Ziv (@OrenZiv_) November 7, 2023