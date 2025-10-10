Aktivisti në Flotiljen Globale Sumud, Hussain: Izraelitët keqtrajtuan diplomatët britanikë

Aktivisti britanik, Sijaad Hussain, i cili ishte pjesë e Flotiljes Globale Sumud tha se “trajtimi i konsullit britanik nga sionistët (stafi i burgjeve izraelite) ishte degradues”.
Hussain, i cili u ndalua ilegalisht nga Izraeli në flotiljen, e cila po transportonte ndihma për në Gaza, në një prononcim për Anadolu foli për ngjarjet që ndodhën pas ndërhyrjes së Izraelit në flotilje dhe burgosjes së tij të mëvonshme.
Ai tha se ushtarët izraelitë, duke u përpjekur të ndalonin flotiljen, qëlluan me topa uji drejt anijeve, duke shtuar se ishte e vështirë të merrje frymë për shkak të presionit. Hussain shpjegoi se ata u mblodhën, ngritën duart dhe qëndruan roje para ushtarëve të armatosur izraelitë që hipnin në anije ndërsa përmendi keqtrajtimin që iu nënshtruan pas ndërhyrjes.
Sipas tij, kapiteni 72-vjeçar i anijes “All In” në të cilën ndodhej piloti luftarak britanik në pension Malcolm Ducker, u hodh përtokë.
“Këmbët na dridheshin sepse sapo kishim zbritur. I kishim çantat në duar. Ecja kërkonte kohë. Na detyruan të uleshim në dyshemenë e betonit. Pas pak, disa njerëz u ngritën. Kapiteni ynë ishte mbi 70-vjeç dhe e hodhën përtokë. Pati shumë abuzime. Këmbët më dridheshin derisa zbrita nga anija duke mbajtur çantën time. Më shtynë edhe mua. Nuk mund të ecja më shpejt. Në atë moment, një ushtar i armatosur erdhi tek unë dhe u përpoq të më shtynte”, thotë Hussain.
– Keqtrajtimet
Hussain tha se ata që thyenin pak radhët shtyheshin prapa ashpër, duke thënë: “Ata përpiqeshin vazhdimisht të na provokonin dhe të ngjallnin frikë. Nëse ishe para murit, të shtynin pas tij; nëse ishe mbështetur pas tij, të tërhiqnin prej tij”.
Ai thekson se ushtarët izraelitë, pavarësisht se kishin emrat e atyre që ishin në qelitë e tyre, i zgjonin vazhdimisht anëtarët e flotiljes natën me pretekstin e kërkimit të dikujt. Ai tha se ata nuk mund të gjenin ujë të pastër.
“Ata i trajtojnë palestinezët 1.000 herë më keq se neve. Ne e përjetuam këtë për një ose dy ditë ndërsa palestinezët e kanë përjetuar për dekada. Ata ua bëjnë fëmijëve palestinezë të njëjtat gjëra që na bëjnë neve, të rriturve. Ata nuk kanë vlera apo parime morale”, u shpreh Hussain.
– “Babagjyshi ka mbërritur”
Hussain, i cili tha se stili i tij i jetesës fetare ishte bërë objekt talljeje për shkak të mjekrës së tij të gjatë, tha: “Ata thoshin vazhdimisht, ‘babagjyshi ka ardhur’, ‘babagjyshi është këtu’. Do të prisja të dëgjoja gjëra të tilla nga fëmijë të vegjël 7 ose 8-vjeçarë në Angli. Qeshja dhe bëja shaka me ta. Por, këta ishin të rritur. Ata përdornin gjuhë fyese dhe përçmuese”.
Ai thotë se konsulli britanik dhe stafi i konsullatës ishin gjithashtu të nënshtruar ndaj keqtrajtimit nga ushtarët izraelitë. “Trajtimi i konsullit britanik nga sionistët ishte poshtërues. Ne ndienim se po keqtrajtoheshim sepse po mbaheshim të ndaluar”, tha Hussain.
Duke argumentuar se stafi i konsullatës përfaqëson Mbretërinë e Bashkuar dhe për këtë arsye këto fyerje kundër tyre ishin fyerje për Mbretërinë e Bashkuar, Hussain tha: “Kjo ndodh sepse kryeministri ynë, qeveritë tona të mëparshme dhe anëtarët tanë të parlamentit përulën para sionistëve. Sionistët i shohin ata si shërbëtorët e tyre, mbi të cilët do të ‘fshijnë këmbët'”.