Aktivisti palestinez, Mahmoud Khalil argumenton se nuk mund të deportohet ligjërisht nga SHBA-ja

Aktivisti Mahmoud Khalil, i cili u ndalua dhe më vonë u lirua me kusht për udhëheqjen e demonstratave pro-palestineze në SHBA, argumentoi se nuk mund të deportohet ligjërisht nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Në një video-mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Instagram, Khalil reagoi ndaj deklaratës së Departamentit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së (DHS) se ai do të “deportohej në Algjeri”.
Duke deklaruar se nuk mund të deportohet ligjërisht nga SHBA-ja, Khalil tha: “Ndërsa apeli im është në pritje, urdhër-arrestet që garantojnë se unë nuk mund të ndalohem ose deportohem ligjërisht ende janë në fuqi”.
Në gati një vit që nga arrestimi i tij, Khalil tha se administrata amerikane “nuk ka qenë në gjendje të paraqesë asnjë provë se ai kreu krim ose u përfshi në sjellje të paligjshme”.
“Siç e kam thënë më parë, krimi im i vetëm ishte protesta kundër një gjenocidi të financuar dhe mbështetur nga qeveria amerikane dhe Universiteti i Columbias. Unë do të vazhdoj të mbroj të drejtat e palestinezëve këtu ose kudo tjetër derisa Palestina të arrijë lirinë”, tha ai.
Zëdhënësja e DHS-së, Tricia McLaughlin në një intervistë të transmetuar në një kanal televiziv kombëtar, trajtoi çështjen e deportimit të Khalil-it, duke thënë: “Me sa duket ai do të shkojë në Algjeri. Ky është mendimi aktual”.
– Arrestimi i Khalil-it
Mahmud Khalil, një aktivist palestinez dhe student i diplomuar në Universitetin e Kolumbias, i cili udhëhoqi protestat kundër universitetit, u arrestua në mars 2025 ndërsa hynte në shtëpinë e tij me gruan e tij.
Avokatja e tij, Amy Greer tha se Khalil u ndalua nga zyrtarët e Imigracionit dhe Doganave (ICE) dhe karta e tij e gjelbër iu revokua pavarësisht se ai ishte mbajtës i kartës së gjelbër, banor i përhershëm dhe kishte një bashkëshorte amerikane.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio në një deklaratë në llogarinë e mediave sociale të një kompanie me seli në SHBA, tha: “Ne do t’i revokojmë vizat ose kartat e gjelbra të mbështetësve të Hamasit në Amerikë në mënyrë që ata të mund të deportohen”.
Pas një apeli nga avokatët e tij, u lëshua një urdhër i përkohshëm kundër deportimit të Khalil-it dhe më 20 qershor, ai u lirua me kusht me arsyetimin se akuzat kundër tij “nuk ishin të mjaftueshme për të justifikuar paraburgimin”.