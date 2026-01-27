Aktivistja izraelite zbulon raportime të rreme mediatike për vdekjen e saj në protestat në Iran

Një aktiviste izraelite e mediave sociale ka zbuluar raportime të rreme nga mediat izraelite që pretendonin se ajo ishte vrarë gjatë protestave anti-qeveritare në Iran, duke thënë se ishte e habitur kur lexoi lajmet për vdekjen e saj ndërkohë që ndodhej në shtëpi, transmeton Anadolu.
Noya Zion, një aktiviste izraelite që menaxhon llogari të mediave sociale për artistë në Izrael, tha se u trondit kur pa foton e saj të shfaqur në “Channel 12”, një kanal privat izraelit, si një nga viktimat e pretenduara të protestave në Iran.
Kanali pretendoi se katër iranianë me origjinë hebreje ishin vrarë gjatë protestave për përkeqësimin e kushteve ekonomike në Iran. Sipas transmetuesit, numri mund të ishte më i lartë, për shkak të vështirësive në verifikimin e të dhënave për shkak të bllokimit të internetit në vend.
Pas raportit, disa media izraelite dhe gazetarë e shpërndanë pretendimin në rrjetet sociale, disa duke pohuar se numri i viktimave hebreje në Iran kishte arritur në pesë.
“Channel 14”, një media e afërt me krahun e djathtë izraelit dhe me Kryeministrin Benjamin Netanyahu, raportoi pa verifikim se viktimat përfshinin një baba 32-vjeçar, bashkëshorte 29-vjeçare, një të afërm 25-vjeçar dhe një fëmijë 15-vjeçar, të cilët thuhej se ishin vrarë në rrugët e Teheranit.
Kanali gjithashtu pretendoi, pa cituar burime, se 36.000 protestues ishin vrarë në gjithë vendin, një shifër që sipas tyre është “jashtëzakonisht e lartë sipas çdo standardi”.
Zion i mohoi publikisht këto pretendime në një video të postuar në TikTok, duke u shfaqur e habitur ndërsa reagonte ndaj lajmeve që njoftonin vdekjen e saj dhe shfaqnin imazhin e saj në ekran.
“Jam në shtëpi. Duhet të shkoj në stërvitje pas gjysmë ore” tha ajo.
Mediat izraelite që shpërndanë raportin nuk kanë kërkuar falje.
“Channel 12”, që e transmetoi për herë të parë pretendimin, tha të hënën se imazhet e viktimave të pretenduara hebreje në Iran ishin përhapur gjerësisht në rrjetet sociale globalisht, përfshirë Izraelin.
Në një përpjekje për të shmangur përgjegjësinë, kanali tha se raportime për vdekjen e katër hebrenjve iranianë gjatë protestave ishin shfaqur një ditë më parë dhe se imazhet u shpërndanë globalisht.
Kanalit shtoi se më pas Zion e pa veten në televizion të identifikuar si një nga iranianët e vrarë.
Zion i tha “Channel 12” se nuk ka të afërm ose njohje në Iran.
Videoja e saj u shpërnda gjerësisht nga izraelitët, me thirrje në rrjetet sociale për të ndërmarrë veprime ligjore ndaj mediave që publikuan raportime të rreme.
Protestat shpërthyen në Iran në fund të dhjetorit 2025 dhe zgjatën gati dy javë, shkaktuar nga ulja e thellë e vlerës së monedhës vendase dhe përkeqësimi i krizës ekonomike. Demonstratat nisën në Teheran dhe më pas u përhapën në disa qytete. Presidenti Masoud Pezeshkian pranoi zemërimin publik dhe premtoi të punojë për përmirësimin e kushteve.
Në mungesë të një bilanci zyrtar të viktimave, agjencia iraniane për të drejtat e njeriut me bazë në SHBA, HRANA, raportoi se u vranë 5.459 persona, përfshirë disa dhjetëra të forcave të sigurisë. Fondacioni i Martirëve dhe Veteranëve të Iranit e vendosi numrin e të vdekurve në 3.117.
Këto zhvillime përkuan me frikën e një sulmi të mundshëm të SHBA-së ndaj Iranit. Teherani akuzon Washingtonin se kërkon të rrisë sanksionet, presionin dhe trazirat për të hapur rrugën për ndërhyrje të jashtme dhe ndryshim regjimi.