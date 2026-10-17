Aktivitete në Kosovë, Shqipëri e Serbi-kërkohet paraburgim për të arrestuarit, të cilëve iu gjetën mbi 50 kilogramë marihuanë

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit me nga 30 ditë dy persona të arrestuar të ciëlve u është gjetur edhe një sasi mbi 50 kg të substancave narkotike.
Sipas dyshimeve të bazuara që rezultojnë nga hetimet e zhvilluara, gjatë muajit shtator 2026 e deri me datë 16 tetor 2026 në Gjilan dhe në lokacione të ndryshme, i pandehuri S.H me të pandehurin B.A duke vepruar në bashkëpunim, me aktivitet të shtrirë në territorin e Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë, me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejte të dobisë financiare, pa autorizim kanë organizuar, drejtuar, blerë, shitur, shpërndarë dhe transportuar substancë narkotike të llojit “Marihuanë”.
“Ashtu që, me datë 16 tetor 2026, gjatë zbatimit të kontrollit nga Policia e Kosovës-DSQHN në Prishtinë, në fshatin Velekincë, Komuna e Gjilanit, në pronën e të pandehurit B.A, në veturën e tij, gjenden dhe sekuestrohen 10 pako me sasi të dyshuar të substancës narkotike të llojit “Marihuanë”, në peshë prej 53.2 kg, që si të tilla janë shpallur si substanca të rrezikshme sipas Ligjit mbi barnat dhe substancat psikotrope dhe precursor”, thuhet në komunikatë.