Aktivizohet alarmi në Administratën Greko-Qipriote për shkak të një sulmi të mundshëm

Një alarm thuhet se u aktivizua sot në Administratën Greko-Qipriote për një sulm të mundshëm dhe një gjurmë radari të zbuluar nga drejtimi i Libanit, me hapësirën ajrore që thuhet se është mbyllur pjesërisht, transmeton Anadolu.
Sipas mediave greko-qipriote, shqetësimet për një sulm të mundshëm ndaj bazave ushtarake britanike të vendosura në Administratën Greko-Qipriote dhe zbulimi i një objekti në radar që afrohej nga Libani shkaktuan alarme në zonat e bazave dhe në ambasadën amerikane në Nikozi.
Pas incidentit, avionë luftarakë F-16 të dërguar nga Greqia në Administratën Greko-Qipriote dhe avionë luftarakë nga bazat britanike u raportuan se ishin ngritur në ajër.
Disa gazeta pretenduan se hapësira ajrore greko-qipriote ishte e mbyllur gjatë alarmit, e kufizuar në rajonin e Larnakës. Të hënën e kaluar, një dron goditi bazën sovrane britanike të Akrotirit në Administratën Greko-Qipriote.
– Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit
Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulm ushtarak ndaj Iranit më 28 shkurt ndërsa negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit ishin në vazhdim.
Irani u përgjigj me sulme ndaj objektivave që identifikoi në Izrael si dhe në disa vende rajonale që strehojnë baza amerikane, përfshirë Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin.
Në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit u vranë udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei dhe një numër zyrtarësh të lartë.
Gjysmëhëna e Kuqe Iraniane njoftoi se gati 900 njerëz humbën jetën në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit në Iran.