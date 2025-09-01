Aktori irlandez, Liam Cunningham: Si një qenie njerëzore, nuk e pranoj atë që po u bëhet palestinezëve

Aktori irlandez Liam Cunningham, anëtar i Flotiljes Globale “Sumud”, e cila u nis me mbështetjen e më shumë se 44 vendeve për të treguar solidaritet me Palestinën dhe për të thyer bllokadën izraelite, tha se flotilja mban ndihmë humanitare, furnizime shëndetësore, ushqim për foshnje dhe proteza për gjymtyrë për popullin e Gazës.
Cunningham, i cili ka luajtur në filma të njohur si “Titanik”, “Mumja” dhe “Irlandezi”, si dhe në serialin televiziv “Game of Thrones” dha deklaratë për Anadolu përpara se të nisej nga Barcelona e Spanjës për në Gaza me anije që i përkasin flotiljes ndërkombëtare të ndihmës civile, Flotiljes Globale “Sumud”.
Ai tha se është një qenie njerëzore mbi të gjitha. “Si një qenie njerëzore, nuk e pranoj atë që po u bëhet palestinezëve. Kjo është arsyeja pse jam këtu”, u shpreh aktori irlandez.
Cunningham mbron idenë e tij se edhe britanikët kanë përdorur metoda të ngjashme kundër tyre në të kaluarën. “Ajo që po kalojnë palestinezët është shumë më e rëndë. Nëse mund ta përdor këtë fjalë të tmerrshme, vrasja është shumë më efektive në botën e sotme. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Kjo bllokadë është për t’i dhënë fund një rrethimi mesjetar. Është sikur po jetojmë në një kështjellë 500 vjet më parë”, tha ai.
– “Kjo është ndihmë humanitare”
Cunningham thotë se Bashkimi Evropian (BE) është frikacak dhe disa vende janë hipokrite. “Disa vende thonë ‘A nuk është e tmerrshme të shpërndash armë për të vrarë palestinezët?’ Ndihem sikur kam mbërritur në një botë të çuditshme dhe të panjohur. Frikacakëria e këtyre politikanëve më bën të ndihem keq (të vjell)”, tha ai.
Aktori irlandez thekson se flotilja që niset për në Gaza është shumë më e madhe se sa “pritej” dhe se të gjithë do të dëshmojnë udhëtimin e flotiljes së bashku.
“Disa kanë mendime të ndryshme në lidhje me flotiljen, por kjo është ndihmë humanitare”, tha Cunningham duke shtuar se “Flotilja mbart artikuj thelbësorë shëndetësorë dhe higjienë, ushqim për fëmijë dhe madje edhe proteza për gjymtyrë për popullin e Gazës”.
“Ne e dimë që Gaza ka nevojë për 20 herë më shumë se kaq. Ne e dimë që ata kanë nevojë për mijëra për të mbijetuar”, tha për Anadolu, Cunningham.
– 20 anije dhe 300 persona në flotilje po shkojnë drejt Gazës
Pas portit të Barcelonës, Flotilja Globale “Sumud” e përbërë nga afërsisht 20 anije dhe më shumë se 300 persona, do të niset për në Mesdhe nga Italia, Greqia dhe Tunizia. Në Flotiljen Globale “Sumud” janë përfshirë aktivistë, artistë, politikanë, mjekë dhe gazetarë.
Barcelona, e cila ndërpreu të gjitha marrëdhëniet institucionale me Izraelin për shkak të gjenocidit në Gaza, ishte pika e parë e nisjes për Flotiljen Globale “Sumud”.
Anijet përfshijnë aktorin irlandez Cunningham, aktivisten suedeze të njohur ndërkombëtarisht Greta Thunberg, aktorin spanjoll Eduardo Fernandez dhe ish-kryetaren e Bashkisë së Barcelonës Ada Colau.
– Flotilja Globale “Sumud”
Sumud, që në arabisht do të thotë “vendosmëri” ose “vendosmëri e palëkundur”, u bë koncept i shtypjes dhe rezistencës midis popullit palestinez pas luftës gjashtëditore të vitit 1967.
Koncepti i “Sumud”-it nënkupton nevojën që palestinezët të qëndrojnë në tokat e tyre, të ruajnë identitetin dhe kulturën palestineze dhe të kërkojnë mënyra për t’i rezistuar pushtimit dhe për të ndërtuar institucione alternative përmes mosbindjes civile jo të dhunshme.
Në aktivitetet artistike që lidhen me Palestinën, simbole të tilla si pema e ullirit dhe gruaja fshatare shtatzënë përdoren për të përshkruar këtë koncept.