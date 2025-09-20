Akuza të rënda ndaj Izraelit për “kampe shfarosjeje të ngjashme me nazistët”

Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Munir al-Bursh, ka denoncuar dëbimin e detyruar të palestinezëve nga qyteti i Gazës, duke theksuar se qindra mijëra mbeten të bllokuar në zonën e rrethuar.
Sipas tij, mbi 900 mijë persona refuzojnë të largohen pavarësisht bombardimeve dhe shkatërrimit. Ai akuzoi Izraelin se po përdor të ashtuquajturat “zona humanitare” për të grumbulluar mbi 1.7 milionë njerëz në hapësira të mbipopulluara, pa ujë, pa furnizime bazike dhe pa strehim.
Al-Bursh e cilësoi këtë plan si përpjekje për krijimin e “kampeve të shfarosjes të ngjashme me ato naziste”, duke thënë se qëllimi është shpërngulja e detyruar e popullsisë në kushte të papranueshme për jetesë. /mesazhi