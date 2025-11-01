Alarm nga shkencëtarët: Përdorimi i telefonit gjatë qëndrimit në tualet rrit rrezikun për hemorroide me 46%

Një zakon i përditshëm për shumë prej nesh mund të ketë pasoja të padukshme për shëndetin. Përdorimi i telefonit gjatë qëndrimit në tualet është lidhur me një rritje prej 46% të rrezikut për zhvillimin e hemorroideve, paralajmërojnë shkencëtarët.
Në një studim të ri të realizuar nga ekspertë në Beth Israel Deaconess Medical Centre në SHBA, u zbulua se përdoruesit e telefonave inteligjentë kanë tendencë të qëndrojnë më gjatë në tualet – dhe kjo rrit ndjeshëm gjasat për të zhvilluar venat e fryra dhe të dhimbshme në zonën rektale, të njohura si hemorroide apo ndryshe “piles”.
“Përdorimi i telefonit në tualet lidhej me një rritje prej 46% të mundësisë për të pasur hemorroide,” tha autorja kryesore e studimit, Dr. Trisha Pasricha.
Shkaku kryesor? Koha e gjatë e qëndrimit ulur në tualet
Studimi përfshiu 125 të rritur që po kryenin ekzaminime për kancerin e zorrës së trashë. Pjesëmarrësit plotësuan një pyetësor për stilin e jetesës dhe zakonet e tyre në tualet, ndërsa mjekët i ekzaminuan për praninë e hemorroideve.
Rezultatet treguan se:
66% e të anketuarve pranuan se përdorin telefonin gjatë qëndrimit në tualet;
37% e tyre qëndronin më shumë se 5 minuta, krahasuar me vetëm 7.1% të atyre që nuk përdornin fare telefonin;
Aktivitetet më të zakonshme ishin shfletimi i rrjeteve sociale, lajmeve, email-eve, mesazheve, lojërave dhe videove.
Ndryshe nga studimet e mëparshme, tendenca për të shtyrë gjatë jashtëqitjes nuk rezultoi e lidhur me rrezikun për hemorroide në këtë studim.
Këshilla nga mjekët: Lëreni telefonin jashtë banjës!
Dr. Pasricha u shpreh: “Ky studim e përforcon këshillën që njerëzit të mos marrin telefonin në banjë dhe të përpiqen të mos qëndrojnë më shumë se disa minuta për të kryer jashtëqitjen.”
“Nëse qëndroni gjatë, pyeteni veten: Ishte vërtet e vështirë të kryhej nevoja fiziologjike, apo isha thjesht i shpërqendruar nga telefoni?”
Ajo shtoi se aplikacionet moderne janë krijuar enkas për të mbajtur përdoruesit të lidhur dhe të humbasin ndjenjën e kohës, gjë që ndikon drejtpërdrejt në këtë zakon të padukshëm por të rrezikshëm.
Çfarë janë hemorroidet dhe si t’i parandaloni?
Sipas NHS, rreth gjysma e popullsisë së Mbretërisë së Bashkuar përjeton hemorroide në një moment të jetës së tyre.
Faktorët kryesorë të rrezikut përfshijnë:
Kapsllëkun,
Shtatzëninë,
Moshën e shtyrë,
Qëndrimin e zgjatur në tualet.
Për të parandaluar hemorroidet, ushqimi i pasur me fibra, hidratimi i mirë dhe aktiviteti fizik i rregullt janë disa nga masat më të rëndësishme.
Përfundim: Telefonat dhe banja nuk shkojnë bashkë
Ky studim, i publikuar në revistën Plos One, vjen si një tjetër paralajmërim për ndikimet e teknologjisë në shëndetin tonë të përditshëm. Edhe pse duket si një zakon i pafajshëm, telefonat në tualet mund të kenë pasoja serioze për shëndetin tuaj intestinal dhe rektal.