Alarm për shëndetin: Një në shtatë të rritur ka sheqer të lartë në gjak pa e ditur

Një problem serioz shëndetësor prek pothuajse një në shtatë të rritur në botë: sheqeri i lartë në gjak, i njohur si hiperglicemia. Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm për këtë, pasi simptomat e hershme shpesh kalojnë pa u vënë re, raporton Nova.rs.
Ekspertët paralajmërojnë se një nga shenjat më të dukshme që nuk duhet injoruar është etja e tepërt. Sheqeri i lartë i detyron veshkat të largojnë glukozën e tepërt, duke shkaktuar urinim të shpeshtë dhe dehidratim. Endokrinologët Dr. Samar Singh dhe Dr. Yoon Kook Kim theksojnë se etja e vazhdueshme mund të çojë në një rreth vicioz, pasi njerëzit konsumojnë lëngje të sheqerosura që përkeqësojnë situatën.
Simptoma të tjera përfshijnë urinim të shpeshtë, rritje të oreksit, dhimbje koke dhe shikim të turbullt. Nëse nuk trajtohet, hiperglicemia mund të shkaktojë komplikime serioze si atak në zemër, goditje në tru, sëmundje të veshkave, humbje të shikimit dhe shërim të ngadaltë të plagëve.
Ekspertët këshillojnë analiza të thjeshta të gjakut për zbulimin e hershëm të diabetit ose prediabetit. Ndërkohë, ndryshimet në stilin e jetës janë çelësi për kontrollin e sheqerit: ushqyerje e shëndetshme, aktivitet fizik, mospirja e alkoolit dhe lënia e duhanit.
Dr. Singh thekson: “Edhe ndryshimet e vogla, si një shëtitje pas vakteve ose ulja e konsumit të pijeve të sheqerosura, mund të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin metabolik dhe kontrollin e sheqerit në gjak.”
Rritja e vetëdijes dhe reagimi i hershëm mund të shpëtojnë jetë.