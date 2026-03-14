Alarmi i meteorologëve: ky fenomen mund të sfilisë këtë verë planetin…

Ngrohja e Paqësorit me mbi dy gradë Celsius mund të sjellë vitin më të nxehtë në historinë e njerëzimit
Meteorologët po diskutojnë me shqetësim mundësinë e mbërritjes së një “Super El Niño” gjatë muajve të ardhshëm, i cili do të sillte me vete fenomene ekstreme në mbarë botën.
Megjithëse për momentin ky mbetet skenari më pak i mundshëm, nëse do të merrte vërtet formë, do të shkaktonte përmbytje katastrofike, thatësira të rënda dhe temperatura globale që do të thyenin çdo rekord të mëparshëm.
Ky fenomen klimatik ciklik, që këtë vit mund të jetë më i forti i regjistruar ndonjëherë, mund të rrisë nxehtësinë globale në nivele kritike. Sipas vlerësimeve të fundit nga Qendra e Parashikimit të Klimës, ky fenomen mund të shfaqet me një probabilitet prej gjashtëdhjetë e dy për qind midis qershorit dhe gushtit, duke u zgjatur potencialisht të paktën deri në fund të vitit.
El Niño shkakton ngrohjen e ujërave sipërfaqësore të Oqeanit Paqësor dhe ndikon drejtpërdrejt në kushtet meteorologjike të Tokës, duke u alternuar në mënyrë ciklike me fenomenin e kundërt të quajtur La Niña.
Ndërsa një El Niño tipik ndodh mesatarisht çdo 2-7 vjet dhe zgjat deri në një vit, një “Super El Niño” është shumë më agresiv dhe ka fuqinë të shndërrojë rrebeshet e zakonshme në përmbytje vdekjeprurëse dhe vapën e verës në valë nxehtësie të padurueshme.
Meteorologu Ben Noll, duke cituar modelet e Qendrës Evropiane, tregon se ekziston një probabilitet prej nëntëdhjetë e tetë për qind për një El Niño të moderuar, një probabilitet prej tetëdhjetë për qind për një ngjarje të fortë dhe një probabilitet prej njëzet e dy për qind për një ngjarje “super”.
Ky version ekstrem ndodh kur temperatura e detit rritet të paktën 2 gradë Celsius mbi mesataren, diçka që ndodh mesatarisht vetëm një herë në 10 ose 15 vjet. Edhe pse është
ende herët për të përcaktuar me saktësi intensitetin përfundimtar, ekspertët paralajmërojnë se ndikimet e një eventi të tillë janë më të forta, më të gjata dhe më të përhapura se zakonisht.
Nëse ky fenomen merr hov në muajt e ardhshëm, bota duhet të bëhet gati për një vit sfidues, ku moti ekstrem dhe temperaturat rekord do të jenë kryefjala e çdo dite.