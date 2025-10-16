Alergjitë e fshehura: Kur trupi juaj ju paralajmëron në mënyra të papritura

Nga kruajtja e lëkurës deri te reagimet ndaj ushqimeve të zakonshme – alergjitë dhe intolerancat shpesh mbeten të pazbuluara për vite me radhë
Shumë njerëz përballen me alergji apo intoleranca pa e ditur se çfarë saktësisht po u shkakton reagimet. Trupi shpesh dërgon sinjale të vogla – skuqje të lëkurës, fryrje, kollitje apo dhimbje barku që shpesh injorohen. Megjithatë, këto shenja mund të jenë tregues se sistemi imunitar po e sheh një substancë të zakonshme si “armik”.
Proces i ndërlikuar i diagnozës
Diagnoza e saktë e një alergjie nuk është gjithmonë e lehtë. Sipas ekspertëve, ky proces mund të zgjasë deri në dy vjet dhe kërkon bashkëpunimin e disa specialistëve: alergologut, pulmologut, nutricionistit, gastroenterologut dhe, nëse është e nevojshme, edhe psikologut. Kjo për shkak se alergjitë shpesh lidhen me faktorë kompleksë – nga gjenetika e deri tek mënyra e jetesës.
Alergjitë më të zakonshme
Më shpesh, reaksionet shfaqen pas konsumimit të peshkut, arrave (sidomos kikirikëve), dhe të bardhëve të vezëve – ushqime që mund të shkaktojnë edhe shok anafilaktik. Tek fëmijët, reagimi shpesh është i menjëhershëm dhe i rrezikshëm, ndaj është thelbësore shmangia e plotë e ushqimeve të dyshuara.
Marshi alergjik
Shumë persona e nisin me alergji të lehta në fëmijëri, për shembull me skuqje të lëkurës. Me kalimin e viteve, kjo gjendje mund të zhvillohet në forma të tjera, si astma, alergjia ndaj polenit ose intoleranca ushqimore. Ky fenomen njihet si “marshi alergjik”, një evolucion i alergjisë që shfaqet në faza të ndryshme të jetës.
Reagimet e kryqëzuara
Një nga aspektet më interesante të alergjive është reagimi i kryqëzuar. Për shembull, personat me alergji ndaj bimëve shpesh reagojnë edhe ndaj bizeleve ose disa perimeve me përbërje të ngjashme. Po ashtu, individët me sëmundje celiake mund të mos tolerojnë disa bishtajore për shkak të formulës së ngjashme kimike që trupi nuk arrin ta “njohë”.
Çfarë duhet të bëni?
▪ Mbani një ditar ushqimor për të identifikuar ushqimet që ju shkaktojnë reagim.
▪ Konsultohuni me mjekun alergolog për teste të specializuara.
▪ Shmangni vetë-diagnostikimin dhe trajtimin pa këshillë mjekësore.
▪ Informohuni për alergjitë e kryqëzuara që mund të shfaqen pa paralajmërim.