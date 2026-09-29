Alfa Romeo ka zbuluar një tjetër “pamje misterioze” për konceptin e saj të ri, i cili pritet të prezantohet në panairin e automjeteve në Paris në tetor.
Videoja e publikuar nga marka shfaq disa modele të njohura të Alfa Romeos, përpara se të shfaqet shkurtimisht një automjet me linja të ulëta dhe pamje sportive.
Në video shfaqen edhe fjalë si “Italia”, “Visceral”, “DNA”, “Battito Rosso” dhe “Cuore Sportivo”, të cilat mund të lidhen me emrin e ardhshëm të modelit.
Ende nuk është e qartë nëse silueta i përket konceptit të ri apo modelit ekskluziv 33 Stradale.
Koncepti mund të lidhet gjithashtu me Bottegafuoriserie, programin e personalizimit të modeleve të veçanta të Alfa Romeos dhe Maserati.
Nëse bëhet fjalë për një model të ri sportiv, ai mund të shërbejë si një makinë që mund të rikthejë vëmendjen te marka italiane.