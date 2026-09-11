Algjeria do të mbyllë hapësirën ajrore për avionët e regjistruar në EBA pas ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike

Algjeria njoftoi të enjten se do të mbyllë hapësirën e saj ajrore për avionët civilë dhe ushtarakë të regjistruar në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) nga mesnata e 11 shtatorit, pas vendimit për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me EBA-në, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes tha se masa vlen për të gjithë avionët civilë dhe ushtarakë të regjistruar në EBA që fluturojnë drejt ose nga Algjeria.
Vendimi përjashton fluturimet komerciale civile të Emirateve që operojnë drejt dhe nga Aeroporti Ndërkombëtar Houari Boumediene në Algjer, të cilat do të lejohen të vazhdojnë deri në fund të vitit 2026, kur skadon kontrata.
Algjeria njoftoi më herët të enjten ndërprerjen e marrëdhënieve me EBA-në dhe i dha ambasadorit të Emirateve 48 orë për të zbatuar vendimin.