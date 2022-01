Aliu nga Presheva: E kemi për detyrë ta ngrisim çështjen e të drejtave të shqiptarëve të Luginës në negociata me Serbinë

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Qeverinë e Kosovës, Liburn Aliu po qëndron në vizitë zyrtare në Komunën e Preshevës, ku ka thënë se është detyrë e Kosovës të ngrisë çështjen e të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në negociata me Serbinë.

Aliu i bëri këto komente gjatë konferencës për medie të mbajtur në Komunën e Preshevës.

“Është detyrë e jona, që Republika e Kosovës në negociata, në takime me palën serbe përherë ta ngrisë çështjen e të drejtave të qytetarëve në Preshevë, Bujanovc edhe Medvegjë, duke pasur parasysh përherë parimin e reciprocitetit”, tha Aliu.

Gjatë qëndrimit të tij atje, ai do të vizitojë dy lokacione ku planifikohet të ndërtohen një shkollë dhe një palestër sportive.

Këto projekte do të financohen nga Qeveria e Kosovës.

Në bashkëpunim Ministrinë e Infrastrukturës, është planifikuar që në fshatin Rahovicë të Preshevës të ndërtohet objekti i ri i shkollës “Selami Hallaqi”, dhe një sallë sportive.

Aliu gjatë konferencës për medie ka thënë se qytetarët e Preshevës duhet të jenë sa më të organizuar dhe të kërkojnë projekte sa më shumë nga të gjithë.

“Projektet që do të ndihmohen drejtpërdrejtë nga Republika e Kosovës do të bëhet çmos që të realizohen”, tha Aliu.

Tutje, ministri Aliu tha se Beogradi mund t’iu bëjë ndalesa por që do të bëjnë vazhdimisht kërkesa për të vizituar Komunën e Preshevës, Bujanovcit e Medvegjës. Kjo meqenëse atij dhe tre ministrave të tjerë të Qeverisë së Kosovës, autoritete serbe nuk ua kishin lejuar vizitën që do të bënin me 28 nëntor.

“Ne do të bëjmë vazhdimisht kërkesa për ta vizituar Preshevën. Autoritet në Beograd mund të na bëjnë ndalesa por ne do të insistojmë vazhdimisht, pra po ta refuzonin tash këtë kërkesë që erdha unë do ta bëja një kërkesë tjetër për pak më vonë, pra nuk do të hezitojë të bëjë kërkesa të vijë ta vizitojë Preshevën., njëjtë sikurse edhe ministrat tjerë nëse me 28 nëntor kemi planifikuar të vinim katër ministra bashkë, tash erdha vet por në vizita tjera mbase do të jemi prapë bashkë”, tha Aliu.

Megjithëkëtë, Aliu u shpreh i lumtur që vizitoi Preshevën. Nga aty ai u shpreh se veç obligimit personal, është edhe obligim i Qeverisë së Kosovës që të përkujdeset për të drejtat dhe mirëqenien e shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Bujanovc dhe Medvegjë.