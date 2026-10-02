Alpine zbulon si mund të duket A110 e re elektrike – sportive, agresive dhe me dy motorë

Alpine ka dhënë një tjetër sinjal për atë se si do të duket A110 e gjeneratës së tretë, këtë herë përmes një skulpture që shfaq linjat kryesore të makinës së ardhshme sportive elektrike.
Pas paraqitjes së një prototipi testues në ngjitjen e famshme të Goodwood në korrik, Alpine tani ka ofruar një pamje më të qartë të dizajnit të modelit të ri.
Edhe pse bëhet fjalë vetëm për një skulpturë dhe jo për versionin përfundimtar, Alpine thotë se A110 e re do të ruajë përmasat dhe karakterin e Berlinette-s së parë, si dhe të versionit modern që e riktheu emrin A110.
Në pjesën e përparme pritet një dizajn në formë “V”, i kombinuar me një nënshkrim të dyfishtë të ndriçimit. Më tej, makina do të ketë harqe më të theksuara të rrotave dhe një kabinë me formë të zgjatur, të ngjashme me një pikë loti.
Alpine e përshkruan siluetën si një linjë që nis nga pjesa e përparme me pamje të mprehtë dhe vazhdon përgjatë karrocerisë deri te pjesa e pasme e ulët, duke krijuar një profil që kompania e lidh me elegancën dhe praninë sportive.
Dizajni i skulpturës ka nxitur tashmë krahasime me modele të tjera sportive, veçanërisht për kombinimin e linjave agresive dhe elegante.
Por ajo që fshihet nën këtë dizajn është edhe më interesante.
A110 e re do të ndërtohet mbi Alpine Performance Platform, ndërsa fuqia do të vijë nga dy motorë elektrikë të vendosur në boshtin e pasmë.
Modeli do të përdorë gjithashtu dy bateri me arkitekturë 800-volt, një zgjidhje që Alpine synon ta përdorë për të kontrolluar më mirë shpërndarjen e masës dhe për t’iu afruar raportit të peshës 40:60 të A110 origjinale.
Megjithatë, një prej sfidave kryesore do të jetë pesha. Si një makinë sportive elektrike me dy motorë dhe dy bateri, A110 e re vështirë se do të jetë më e lehtë se paraardhësja e saj me motor me djegie.
Alpine ende nuk ka bërë të ditur datën e prezantimit të versionit përfundimtar, por skulptura do të ekspozohet në Paris Motor Show muajin e ardhshëm, ku vizitorët do të mund ta shohin nga afër.
Deri atëherë, kjo skulpturë mbetet vetëm një paralajmërim për atë që po përgatit Alpine: një A110 të re, tërësisht elektrike, që përpiqet të ruajë ADN-në e modelit legjendar në një epokë të re të automobilizmit.