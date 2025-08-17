Altman: Gjenerata Z janë fëmijët më me fat në histori falë Inteligjencës Artificiale

Në një paraqitje të kohëve të fundit në një podcast, CEO i OpenAI, Sam Altman, paraqiti një vizion jashtëzakonisht optimist për Gjeneratën Z, duke pohuar se nëse do të mbaronte kolegjin pikërisht në këtë moment, “do të ndihej si fëmija më me fat në të gjithë historinë”.
Ai e bëri këtë pohim të guximshëm edhe pse pranoi potencialin për zhvendosje të konsiderueshme të vendeve të punës për shkak të Inteligjencës Artificiale, duke lënë të kuptohet një të ardhme ku “disa vende pune do të zhduken plotësisht”.
Altman tha se beson se fuqia transformuese e Al ofron mundësi të papara për të rinjtë, shkruajnë mediat e huaja.
Lidhur me frikën në rritje për zhvendosjen e mundshme të vendeve të punës, ai tha se “kjo ndodh gjithmonë dhe të rinjtë janë më të mirët në përshtatjen me këtë”.
Optimizmi i Altman buron nga qasja e pakrahasueshme në mjete të fuqishme që ofron Al, veçanërisht modele si GPT-5 e sapo lansuar.
Ai parashikon një botë ku një individ mund të lansojë një kompani që arrin vlerësime miliarda dollarëshe dhe ofron produkte të mahnitshme, një arritje që dikur kërkonte “ekipe me qindra”.
Ai tha se kjo aftësi mbështetet nga përparimet e jashtëzakonshme në GPT-5 të lansuar së fundmi.
Gjithashtu, Altman sugjeroi se kjo epokë e re do t’i fuqizojë jashtëzakonisht krijuesit e rinj, duke i lejuar ata të sjellin ide në jetë me një shpejtësi të paparë.
Megjithatë, përtej besimit të tij se të rinjtë do të përshtaten më mirë me këtë, ai tha se parashikon shfaqjen e “punëve krejtësisht të reja, emocionuese, shumë të paguara dhe shumë interesante”.