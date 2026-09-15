Altman: Trump dhe Xi mund të fitojnë Nobelin për Paqe nëse bien dakord për sigurinë e AI

Donald Trump dhe Xi Jinping do të merrnin Çmimin Nobel për Paqen nëse do të binin dakord të ndërmerrnin hapa për sigurinë e Al kur të takoheshin, sipas shefit të OpenAl, Sam Altman.
Në një intervistë me Fortune , drejtori ekzekutiv i OpenAI tha se çdo marrëveshje e tillë “do të ishte e mrekullueshme”.
“Mendoj se qartësisht të dy vendet do të konkurrojnë në shumë mënyra dhe kjo do të jetë e rëndësishme nga ana socioekonomike dhe gjeopolitike. Por ata duhet të jenë në gjendje të bien dakord që askush nuk duhet të marrë një nivel të caktuar rreziku me procesin e zhvillimit të Al”, tha Altman.
“Nuk mendoj se kjo është e vështirë. Ky është si një dokument njëfaqësh”, shtoi ai.
Trump ka kohë që kërkon Çmimin Nobel për Paqen dhe më parë ka thënë se mendonte se e meritonte atë.
Presidenti amerikan është planifikuar të presë Xi në një vizitë në Shtëpinë e Bardhë më 24 shtator.