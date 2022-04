Altun: Popullsia armene u zhvendos brenda kufijve osmanë, gjenocidi nuk ka ndodhur kurrë

Ky vlerësim i Fahrettin Altun erdhi gjatë fjalës së rastit në hapjen e konferencës me temë “Ngjarjet e 1915-s nga Perspektiva e së Drejtës Ndërkombëtare dhe Historisë”, organizuan në kryeqytetin Ankara të vendit.

“Ligji mbi Transferimin dhe Zhvendosjen u miratua në vitin 1915 nga Shteti Osman për të parandaluar brutalitetin që tashmë kishte marrë përmasa të padurueshme. Popullsia armene në zonat ku u intensifikuan sulmet e bandave, u zhvendos përkohësisht në rajonet jugore sërish brenda kufijve osmanë duke i garantuar sigurinë e jetës dhe pronës, por asnjëherë nuk u deportua. Kurse një ngjarje e tillë si gjenocidi nuk ka ndodhur kurrë”, theksoi ai.

Altun sqaroi se Ligji mbi Transferimin dhe Zhvendosjen është implementuar për mbrojtjen e civilëve dhe atdheut në kushte lufte.

“Ai (ligji) ishte një rrjedhim i kryengritjes së armatosur masive të disa bandave armene kundër turqve, rebelim që pati nisur madje përpara luftës dhe vazhdoi në një shkallë më të gjerë”, saktësoi kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës.

Fahrettin Altun nënvizoi se kjo e vërtetë historike është fshehur qëllimisht.

Ngjarjet e vitit 1915 – vijoi ai – po manipulohen nga abuzimet dhe pretendimet e pabaza të grupeve keqdashëse, në përpjekje për t’i përdorur ato vetëm për synime politike të pista.

Sipas tij, ngjarjet e 1915-s nuk po shpëtojnë dot nga të qenit subjekt i politikës, ndërkohë që duhet të jenë temë e shkencës.

“Kjo temë jo vetëm që nuk është subjekt i një diskutimi historik apo shkencor, por nuk shkon as përtej të qenit material lobesh e fushatash zgjedhore apo një e ardhme dhe madje një burim jetese për politikanët”, potencoi Altun.

“Ne s’do të gjunjëzohemi përpara shtetit, lobit apo diasporave që shkatërrojnë historinë tonë të përbashkët dhe përbëjnë pengesën më të madhe për ardhmërinë tonë të përbashkët. Republika e Turqisë jo vetëm që nuk ka shqetësime në lidhje me historinë e saj, por as nuk i trembet një të ardhmeje të përbashkët me fqinjët e saj”, deklaroi mes të tjerash drejtori i Komunikimeve të Presidencës. /trt