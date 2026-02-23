Ambasada e Turqisë në Meksikë u bën thirrje qytetarëve turq të qëndrojnë vigjilentë pas operacionit të sigurisë

Ambasada e Turqisë në Meksikë u ka kërkuar qytetarëve turq të tregojnë kujdes pas një operacioni federal të sigurisë dhe trazirave në disa shtete meksikane, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në platformën amerikane të mediave sociale X, ambasada tha se po monitoron nga afër zhvillimet që ndodhën të dielën në shtetet Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes dhe Zacatecas.
Ambasada i këshilloi shtetasit turq të qëndrojnë vigjilentë, të marrin masat maksimale për sigurinë e tyre dhe të ndjekin udhëzimet e lëshuara nga autoritetet lokale.
Ambasada tha se mund të kontaktohet ambasada përmes linjës së saj të urgjencës.
Forcat federale të sigurisë meksikane kryen të dielën një operacion ushtarak që synonte Kartelin e Gjeneratës së Re të Jalisco në qytetin Tapalpa, rreth 130 kilometra në jug të Guadalajara, kryeqytetit të shtetit Jalisco. Raportet thanë se kreu i kartelit El Mencho u vra gjatë përleshjes.
Pas operacionit, në Jalisco dhe shtete të tjera u raportuan bllokime të shumta rrugësh dhe incidente me zjarrvënie të automjeteve dhe bizneseve, të përshkruara si hakmarrje e mundshme nga organizata kriminale.
Qeveria e shtetit Jaliscos u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë në shtëpi, pezulloi transportin publik dhe aktivizoi një “alarm të kuq” për shkak të kërcënimeve për sigurinë publike.
Dhuna është përshkallëzuar në disa shtete në Meksikë ditët e fundit.